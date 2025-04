La série WP d'Oukitel est synonyme de robustesse avec des appareils qui bénéficient des certifications IP68, IP69K et MIL-STD-810H pour l'étanchéité à la poussière, une immersion dans l'eau à 1,5 m de profondeur et pendant 30 minutes, la résistance aux jets d'eau à haute pression.

La norme MIL-STD-810H a été mise en place par l'armée américaine et recouvre une vingtaine de tests (chocs, chutes, températures élevées et basses, humidité…).

Le WP200 Pro entre ainsi dans cette catégorie de smartphones baroudeurs, mais il est également à conception modulaire au gré de l'intégration d'écouteurs Bluetooth amovibles. Ces derniers peuvent aussi faire office de montre connectée. De quoi écouter de la musique, suivre une activité physique et recevoir des notifications.

Dimensity 8200 et 24 Go de RAM

Doté d'un écran AMOLED FHD+ de 6,7 pouces protégé par Corning Gorilla 5, avec taux de rafraîchissement de 120 Hz et luminosité de jusqu'à 500 cd/m², le WP200 est équipé d'un SoC Dimensity 8200 de Mediatek (1 x Cortex-A78 à 3,1 GHz + 3 x Cortex-A78 à 3,0 GHz + 4 x Cortex A55 à 2,0 GHz).

La puce 5G est associée à pas moins de 24 Go de RAM (extensible à 72 Go avec RAM virtuelle) et 1 To de stockage. Une configuration qui détonne pour un smartphone renforcé et permet de revendiquer un score AnTuTu de 910 709 points.

Épais de 13,7 mm pour un poids de 311 g, le WP200 Pro ne sacrifie pas à la tradition des batteries de capacité conséquente. En l'occurrence, 8800 mAh et une compatibilité charge rapide à 45 W.

Pour la partie photo, le WP200 Pro s'appuie sur un module principal de 108 mégapixels (capteur Samsung S5KHM6SX) avec traitement IA. Il est complété par un capteur macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 0,3 mégapixel. Pour les selfies, c'est un capteur photo de 32 mégapixels.

Prix et disponibilité

Disposant d'une connectivité Wi-Fi 6, le smartphone WP200 Pro d'Oukitel fonctionne avec Android 15. Il sera lancé le 1er avril et sera disponible à l'achat jusqu'au 15 avril à prix spécial sur la boutique officielle de la marque.

Les 100 premiers modèles écoulés seront au prix exclusif de 569 $ (environ 528 €), tandis que les 3 000 unités suivantes seront au prix de 599 $ (556 €). Trois couleurs au choix : noir, vert et gris.