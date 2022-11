La marque Oukitel étoffe sa série WP de smartphones renforcés et taillés pour l'aventure en introduisant l'Oukitel WP21. Une proposition qui sort des sentiers battus grâce à un écran supplémentaire placé au dos de l'appareil.

Ce deuxième écran peut remplir une fonction d'écran always-on et plus. Il peut ainsi être personnalisé afin de permettre un accès rapide et facile à l'heure, obtenir une information sur l'autonomie de la batterie, prendre les appels et lire les notifications de messages, contrôler la musique ou encore pour la prise de photos parmi divers cas d'usage.

De part et d'autre de l'écran, le module photo à l'arrière est composé d'un capteur photo principal de 64 mégapixels (Sony IMX686), grand angle de 20 mégapixels (Sony IMX350) qui permet une vision nocturne grâce à trois LED infrarouges éclairant jusqu'à 20 m et capteur macro de 2 mégapixels. À l'avant, c'est un capteur photo de 20 mégapixels.

SoC en 6 nm, 12 Go de RAM, écran 120 Hz et batterie de 9800 mAh

Un traitement IA est évidemment de la partie pour l'Oukitel WP21 qui est équipé d'un SoC Helio G99 de MediaTek gravé en 6 nm. Il s'agit d'un processeur octocore MT6789 à 2,2 GHz, associé à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage (extensible à 1 To). Une quantité de mémoire particulièrement notable pour un smartphone renforcé.

L'appareil affiche sur un écran FHD+ (2460 x 1080 pixels) de 6,78 pouces, avec résolution de 396 ppp et taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une plus grande fluidité. Il embarque une batterie très confortable de 9800 mAh qui promet une autonomie de 68,5 heures pour les appels, 35 heures en lecture de musique, 12 heures en lecture vidéo et 1150 heures en veille. Elle est compatible avec la charge rapide 66 W.

L'Oukitel WP21 est avec coque étanche et résistante. Il bénéficie des certifications IP68, IP69K et MIL-STD-810H. Le smartphone est donc étanche à la poussière, résiste à une immersion dans l'eau jusqu'à 1,5 m de profondeur pendant 30 minutes et à des chutes de 1,5 m de haut.

La certification MIL-STD-810H signifie que l'Oukitel WP21 a satisfait à une série d'une vingtaine de tests selon une norme mise en place par l'armée américaine (chocs, chutes, températures élevées et basses, humidité…).

Offre spéciale pour le Black Friday

Avec reconnaissance faciale et capteur d'empreintes digitales, le smartphone Oukitel WP21 profitera d'une sortie mondiale le 24 novembre dans le cadre d'une offre limitée de 24 heures pour le Black Friday.

Les premiers acheteurs auront droit à des coupons de réduction supplémentaires de 10 $ et à une montre connectée offerte d'une valeur de 69,99 $ (autonomie de 45 jours en veille prolongée et étanche 30 mètres).