Le dernier smartphone de la marque OUKITEL, le WP21 Ultra, arrivera bientôt sur le marché.

A noter la présence d'une caméra thermique qui permet à ce smartphone robuste d'offrir une définition d'image thermique de 256 x 192 px à une fréquence de 25 fps. Cette technologie est utile pour détecter la température lorsque vous faites la cuisine, mesurer les ponts thermiques en isolation ou encore pour la maintenance industrielle par exemple. Un mode "professionnel" est présent et vous pourrez ainsi modifier les paramètres de température pour une précision accrue.

Le WP21 Ultra dispose d'une grosse batterie de 9800 mAh, lui offrant une autonomie prolongée, et une charge rapide de 66 W. Le téléphone peut également être utilisé comme batterie externe pour charger d'autres appareils en cas d'urgence.

Ce smartphone résistant OUKITEL WP21 Ultra possède un processeur MTK Helio G99 Octa-core, un écran de 120 Hz et 12 Go de RAM. Son stockage interne de 256 Go vous permettra de stocker l'intégralité de vos données sans problèmes.

Les amateurs de photographie seront comblés par ses deux caméras arrière, une caméra principale de 64 MP et une caméra de vision nocturne infrarouge de 20 MP. À l'avant, un capteur Sony de 20 MP est également intégré pour faire des selfies.

Le WP21 Ultra possède les certifications IP68, IP69K et MIL-STD-810H, ce qui signifie qu'il est étanche jusqu'à 1,5 mètre sous l'eau pendant 30 minutes, résistant à la poussière et peut survivre à une chute de 1,5 mètre. Ce smartphone robuste est parfait pour les personnes travaillant dans des conditions difficiles, voire extrêmes, ou qui ont besoin d'un téléphone très solide.

La date de sortie du Oukitel WP21 Ultra n'a pas encore été annoncée, mais il est déjà attendu avec impatience par les fans de la marque, qui connaissent, d'ores et déjà, les conditions dans lesquelles on peut utiliser ce mobile. Le prix n'est également pas encore connu pour le moment.