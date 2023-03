Le dernier smartphone résistant d'OUKITEL, le WP22, est annoncé avec une date de sortie fixée au 20 mars 2023.

Ce dernier offre un son plus clair et plus fort que n'importe quel autre téléphone sur le marché. Doté d'un haut-parleur multimédia de 36 mm avec une puissance de 4W, il est en effet capable de diffuser le son même sur les basses et moyennes fréquences (de 100 à 400 Hz) et ce jusqu'à une puissance de 125 dB. Celles-ci sont souvent inaudibles sur les smartphones traditionnels, car elles nécessitent un matériel plus technique. Ce smartphone résistant est donc aussi destiné aux amateurs de musique qui souhaitent profiter de leurs morceaux préférés en extérieur, même dans des environnements bruyants et extrêmes.

Le smartphone OUKITEL WP22 dispose d'un processeur MediaTek Helio P90 8-core couplé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, ce qui garantit une expérience fluide. Il est également doté d'un écran tactile FHD+ de 6,58" à une définition de 2400 x 1080 px. Doté d'une batterie de 10 000 mAh et d'une charge rapide de 18W, ce mobile vous assure une autonomie sur plus d'une journée.

Le WP22 dispose d'un appareil photo principal de 48 MP et d'un appareil photo frontal de 16 MP, ainsi que d'un appareil photo de vision nocturne (infrarouge) de 20 MP. Autant vous dire que vous n'aurez plus à vous soucier de la luminosité ambiante afin d'obtenir de belles photos.

En outre, le WP22 est certifié IP68, cette certification IP indiquant qu'il est étanche à la poussière, et 100% étanche à l'eau jusqu'à 1,5 ATM.

Vous trouverez plus d'informations sur le site officiel d'OUKITEL, sachant que le smartphone OUKITEL WP22 sera disponible à l'achat dès le 20 mars 2023 sur la boutique OUKITEL sur AliExpress.