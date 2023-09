Oukitel est un constructeur qui s'est très rapidement orienté vers une spécialité : celui des smartphones renforcés, ou durcis. Des appareils qui se destinent à une certaine catégorie d'utilisateurs à la recherche d'appareils fiables en toutes circonstances : dans le froid, la chaleur, l'humidité, les environnements humides ou poussiéreux et qui résistent aux chocs et ne craignent pas les rayures, bref aux professionnels ou baroudeurs habitués aux conditions parfois difficiles qu'un smartphone à 1000 € aurait peine à encaisser sans s'abîmer ou rapidement dysfonctionner...

Le constructeur lance ainsi sur le marché le WP27 qui reprend les codes de design maison de la marque, avec un nouveau marqueur de son orientation : une finition effet camouflage.

Le WP27 embarque un écran de 6,8 pouces de diagonale (2460x1080 pixels) avec un taux de rafraichissement de 120 Hz, il compte sur un processeur Mediatek G99 ( 8 coeurs gravés en 6nm, dont 2 A76 à 2,2 GHz et 6 A55 à 2Ghz) et embarque 12 Go de RAM pour 256 Go de stockage. Il mise sur une très confortable batterie de 8500 mAh compatible avec une charge rapide 33 W qui lui offrirait jusqu'à 1000 heures d'autonomie et 53 heures de fonctionnement en téléphonie.

Le smartphone est compatible 4G et propose une caméra frontale de 16 MP ainsi qu'un triple capteur principal de 64 MP associé à un module macro et à un capteur nocturne (IMX350-AAMH5-C). Il mesure 15 mm d'épaisseur pour un poids de 328 grammes sur la balance.

Orienté vers les professionnels, le WP27 propose deux ports SIM ainsi qu'un port USB-C pour la charge et un port Jack 3,5mm. Il est livré sous Android 13.

Côté résistance, il devrait convenir à la plupart des environnements grâce à sa certification MIL-STD-810H : il résiste à une chute à 1,5 m de hauteur, peut être immergé sous l'eau à 1,5 m de profondeur pendant 30 minutes, peut fonctionner à des températures comprises entre -20° à +55°C et être stocké entre -40 et +70°C. En outre, il dispose d'un système de haut-parleur pouvant délivrer plus de 95 dB en cas de nécessité pour une alerte d'urgence.

Le Oukitel WP27 est actuellement proposé avec une offre de lancement sur le site du constructeur au prix préférentiel de 227 € au lieu de 318 €. Vous pourrez également le trouver dans la boutique officielle Oukitel chez AliExpress au prix exceptionnel de 210 € avec un coupon vendeur à activer.