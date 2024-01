Pour débuter l'année 2024, la marque Oukitel capitalise sur son savoir-faire avec un smartphone renforcé WP33 Pro au style industriel qui profite d'une grosse capacité de batterie. De quoi partir à l'aventure et pour des travaux dans des conditions pas toujours confortables.

Le WP33 Pro profite des certifications IP68, IP69K et MIL-STD-810H. Il est ainsi étanche à la poussière, résiste à une immersion dans l'eau jusqu'à 1,5 m de profondeur pendant 30 minutes et encaisse des chutes de 1,5 m de haut.

L'appareil a satisfait à une vingtaine de tests dans le cadre d'une norme mise en place par l'armée américaine (chocs, chutes, températures élevées et basses, humidité…). Il est fonctionnel dans des températures comprises entre -20 °C et 55 °C, et peut être stocké dans des environnements de -40 °C à 70 °C.

Grosse batterie et gros haut-parleur

Pesant un peu plus de 577 g, l'Oukitel WP33 Pro embarque une batterie d'une capacité de 22 000 mAh. Une grosse capacité qui fait figure de record pour un smartphone renforcé. Elle est compatible avec la charge rapide 33 W, et permet la charge inversée 18 W. L'autonomie est de plus de 80 heures en lecture de musique, et jusqu'à sept jours en utilisation normale sur une seule charge.

Le WP33 Pro est certes épais, mais il se distingue à l'arrière par un imposant haut-parleur de 5 W, dont le diamètre est de 36 mm. Le volume sonore peut atteindre jusqu'à 136 dB. Un autre record pour un smartphone de cet accabit. Oukitel souligne plus globalement un système audio pour un effet sonore immersif 8D.

Le haut-parleur atypique au dos est entouré d'un triple capteur photo. Un capteur principal de 64 mégapixels (1/1,73", f/1,89, 79,8°), un grand angle de 20 mégapixels qui permet une vision nocturne grâce à des LED infrarouges et un capteur macro de 2 mégapixels. Le capteur photo à l'avant est de 32 mégapixels.

Un smartphone 5G avec Dimensity 6100+

Le smartphone affiche sur un écran LCD résistant aux rayures de 6,6 pouces, avec une définition FHD+ (2408 x 1080 pixels), une résolution de 400 ppp et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. La luminosité est de jusqu'à 450 cd/m² et le rapport écran / corps est de 85 %.

Le WP33 Pro est équipé d'un SoC Dimensity 6100+ (5G) de MediaTek gravé en 6 nm. Cette plateforme mobile est dans une configuration 2 x Cortex A-76 à 2,2 GHz et 6 x Cortex A-55 à 2 GHz. Le score AnTuTu est de 400 000 points.

Fonctionnant avec Android 13, l'ensemble est épaulé par 8 Go de RAM (LPDDR4x), avec la possibilité d'ajout de 16 Go de RAM virtuelle via la technologie Dynamic RAM Expansion, et par 256 Go de stockage (UFS2.2).

L'Oukitel WP33 Pro sera disponible sur la boutique officielle de la marque vers le 13 janvier prochain. Son prix sera de 299,99 $ grâce à une réduction de 25 %.