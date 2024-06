La gamme WP de smartphones renforcés de la marque Oukitel accueille un nouvel appareil avec le WP35. Les certifications IP68, IP69K et MIL-STD-810H sont ainsi de rigueur pour l'étanchéité à la poussière, une immersion dans l'eau à 1 m de profondeur et pendant 30 minutes, la résistance aux jets d'eau à haute pression.

Pour rappel, la norme MIL-STD-810H a été mise en place par l'armée américaine (chocs, chutes, températures élevées et basses, humidité…). L'écran du WP35 est par ailleurs protégé par verre Corning Gorilla Glass 5.

Le WP35 embarque une batterie conséquente de 11 000 mAh pour une autonomie en veille de 60 jours, 60 heures en lecture de musique, 15 heures en lecture de vidéos ou encore 75 heures avec les appels. Malgré cela, son épaisseur est contenue à 14,9 mm.

Un aspect de luxe à l'arrière

Le smartphone 5G affiche sur un écran LCD 2,4K (1080 x 2408 pixels) de 6,6 pouces. Il est équipé d'un SoC Dimensity 6100+ de MediaTek gravé en 6 nm (2 x Cortex-A76 à 2,2 GHz et 6 x Cortex-A55 à 2 GHz) avec technologie UltraSave 3.0+ pour des améliorations d'économie d'énergie en lien avec la connectivité 5G.

La puce est associée à 8 Go de RAM et la possibilité de monter à jusqu'à 24 Go grâce à la RAM virtuelle, tandis que le stockage de 256 Go de stockage est extensible à rien de moins que 2 To.

Au dos de l'appareil arborant un style à motif de diamant, un triple capteur photo est composé d'un module principal de 64 mégapixels (Sony IMX682 avec capteur de 1/1,73"), un capteur de 8 mégapixels avec vision nocturne et macro de 2 mégapixels. Pour les selfies, c'est un capteur photo de 32 mégapixels.

Prix et disponibilité

Fonctionnant avec Android 14, le smartphone WP35 d'Oukitel sera disponible à partir du 5 juin à un prix de 284,99 €. Il tient compte d'une réduction de 25 % pour le lancement qui se fait à l'échelle mondiale.

Sur la boutique officielle d'Oukitel, les nouveaux abonnés peuvent en outre prétendre à une remise supplémentaire de 5 %.