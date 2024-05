Deux nouvelles références sont apparues au catalogue de la marque Oukitel qui s'est spécialisée depuis plusieurs années dans les dispositifs renforcés et aptes à affronter les intempéries et les usages les plus extrêmes.

Sur le terrain des smartphones, on voit ainsi arriver le WP36, un smartphone sous Android renforcé qui propose une configuration plutôt solide.

Le WP36 propose ainsi un écran LCD de 6,52 pouces avec une définition de 720x1600 pixels en 60 Hz. Il ne s'agit pas du meilleur écran du marché, mais cela lui offre un avantage : il se veut très économe en énergie et permettra de gagner quelques heures d'autonomie.

En interne, on trouve une configuration articulée autour d'un SoC Mediatek MT8788 gravé en 12 nm composé de 4 coeurs Corex A73 et 4 Cortex A 53, le tout associé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage en UFS 2.1 extensible jusqu'à 1 To via le port MicroSD.

Côté batterie, on profite d'un module de 10600 mAh pour plusieurs jours d'autonomie (plus de 60 jours en veille et 7 jours en usage standard). La partie photo est laissée à un triple module (capteur principal de 13 Mp et capteur macro de 2 Mp).

Petite originalité, l'arrière arbore un haut-parleur de 3,5 W permettant de délivrer une alerte sonore atteignant 128 dB en cas de besoin.

La coque de l'appareil est renforcée pour lui permettre résister à l'eau, la poussière et les grands écarts de température (de -45°C à 75°C). Il est ainsi certifié IP69 et IP69K ainsi que MIL-STD-810H. Il peut ainsi résister à une chute de 1,5 m de hauteur et être immergé sous l'eau à 1,5 m de profondeur pendant 30 min.

L'Oukitel WP36 est déjà disponible sur le site de la marque au prix de 169,99 € avec le code de réduction WP36.

Oukitel s'est également lancé depuis peu sur le marché des tablettes et lance la RT8, une tablette renforcée au format 11 pouces.

Elle embarque un écran 2K FHD+ de 11 pouces de diagonale (1200 x 1920 pixels) avec un taux de rafraichissement de 90 Hz.

En interne, elle est animée par un SoC Mediatek Helio G99 gravé en 6 nm qui combine 2 coeurs Cortex A-76 et 6 coeurs Cortex A-55, le tout associé à 6 Go de RAM et 256 Go de stockage en UFS 2.2, extensible à 2 To via microSD.

L'arrière met en avant un triple capteur photo (dont un module nocturne infrarouge) ainsi qu'un système de pied escamotable pour un support en mode paysage.

Tout comme le WP36, elle est certifiée IP69 et IP69K ainsi que MIL-STD-810H pour une résistance similaire.

La tablette RT8 d'Oukitel est disponible au tarif de 284,99€ sur le site de la marque.