The Outer Worlds reviendra prochainement sur consoles et PC, et Obsidien Entertainment nous livre un apperçu de ce à quoi il faudra s'attendre dans cette suite d'une saga très prometteuse.

Onze minutes de gameplay dévoilées

Après une longue attente depuis son annonce initiale, The Outer Worlds 2 se montre enfin en action. Une vidéo de gameplay d'une durée conséquente de 11 minutes a fait surface, permettant aux joueurs de découvrir concrètement à quoi ressemblera cette nouvelle aventure RPG.

Le premier volet avait été bien accueilli par les joueurs de par son univers légèrement décalé, une histoire qui tenait la route, mais le titre avait été plombé par les limites de son système de jeu ne laissant que peu d'options aux joueurs concernant les stratégies de combat ou d'infiltration.

Aperçu de l'univers et des mécaniques

Ce long extrait de gameplay lève le voile sur plusieurs aspects du jeu. On y découvre notamment de nouveaux environnements à explorer, mais plus globalement les mécaniques de combat, justement orientées vers l'infiltration, élément qui péchait sur le premier titre.

Le tout est commenté par les développeurs d'Obisidian qui mettent en avant le nouvel indicateur de furtivité et les options tactiques proposées. On découvre également une nouvelle fonction permettant de désintégrer les corps sur place pour limiter les alertes.

Les armes de mêlée ont davantage d'intérêt dans cette suite, l'arsenal a donc été renforcé de ce côté, mais pas que... car les fusillades s'annoncent également musclées et nombreuses.

Ce que cela révèle sur la suite

Ces 11 minutes permettent de se faire une idée plus précise de l'ambition de The Outer Worlds 2. On peut y déceler les évolutions graphiques et de gameplay par rapport au premier opus.

Selon les promesses d'Obsidian, The Outer Worlds 2 sera bien moins contraignant que le premier volet pour les joueurs. Le titre proposera une plus grande liberté dans l'évolution du personnage, les quêtes, et les approches des situations, en bref tout ce qui manquait un peu au premier opus pour en faire un succès incontestable.