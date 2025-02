Avec Outlook pour Android et iOS, Microsoft ajoute un aspect très pratique qui prend la forme d'un bouton Minimiser ou Réduire. Il apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran lors de la rédaction d'un e-mail. Un appui permet d'ancrer le brouillon d'un e-mail sur lequel il sera possible de revenir ultérieurement.

Sous sa forme réduite, le brouillon demeure ainsi accessible en bas de l'écran et il suffit d'un appui dessus pour le rouvrir. Un intérêt sera de pouvoir basculer facilement entre la rédaction d'un message et la consultation d'autres informations susceptibles d'être pertinentes, comme l'agenda ou d'autres e-mails, ou tout simplement pour changer de tâche.

Grâce à un tel ajout, il n'est plus nécessaire d'enregistrer un brouillon et de retourner par la suite dans le dossier des brouillons, ce qui dans le contexte d'un smartphone peut être une corvée et se traduit par une perte d'efficacité.

Un test à valider dans Outlook

Pour le moment, Microsoft teste le nouveau bouton de réduction dans les versions bêta d'Outlook sur Android et iOS. Il est déployé de manière progressive et des commentaires à ce sujet sont attendus via les paramètres de l'application.

« Parfois, nous supprimons des éléments pour les améliorer davantage sur la base des commentaires. Bien que cela soit rare, nous nous réservons également la possibilité de retirer entièrement une fonctionnalité, même si les Insiders ont eu l'occasion de l'essayer. »

A priori, la réduction des brouillons d'e-mails dans Outlook sur mobile ne devrait pas connaître ce sort funeste, tant elle semble appréciée.