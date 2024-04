" Les utilisateurs pourront copier et coller des e-mails dans Outlook en utilisant les raccourcis Ctrl+C et Ctrl+V, ce qui leur permettra de transférer rapidement des e-mails dans le dossier souhaité, de rationaliser le flux de travail et d'améliorer la productivité. "

Avec la nouvelle version d'Outlook pour Windows et pour le Web, les raccourcis emblématiques et en l'occurrence étendus aux e-mails seront déployés à partir du mois de juin prochain. Microsoft a inscrit le déploiement sur sa feuille de route pour Microsoft 365.

Pour patienter encore un peu...

Actuellement, il est possible d'avoir recours au glisser-déposer des e-mails entre les dossiers comme solution alternative, mais elle n'est peut-être pas aussi communément employée que le copier-coller des e-mails avec les célèbres raccourcis clavier.

Une option est également de se tourner vers le menu contextuel pour copier l'e-mail dans un autre dossier, en perdant toutefois l'aspect pratique du raccourci clavier.

La lacune avait en tout cas fait réagir des utilisateurs lors du passage de la version dite classique à la nouvelle version d'Outlook. Sans doute volontaire, l'oubli initial de Microsoft est assez étrange. La frustration suscitée appartiendra bientôt au passé.