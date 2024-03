Blizzard a tendance à multiplier les opérations controversées sur Overwatch 2. Toujours à la recherche d'une monétisation la plus importante possible, l'éditeur a tendance à prendre un peu trop les joueurs pour des vaches à lait avec des articles proposés à des prix ahurissants, mais aussi avec des techniques plus que contestables.

La plus critiquée est l'obligation pour les joueurs de basculer vers le Battle Pass payant pour débloquer les nouveaux héros, ce qui pénalise non seulement les joueurs qui ne souhaitent pas dépenser plus, mais aussi les nouveaux joueurs qui n'ont plus la possibilité d'obtenir certains héros pourtant couramment utilisés dans le jeu à haut niveau.

Face aux critiques et pour ne pas voir les joueurs s'enfuir, Blizzard a annoncé des changements pour la saison 10.

Une saison 10 pour se racheter ?

Avec la saison 10, il ne sera plus obligatoire de passer par le Battle Pass pour accéder aux nouveaux héros. Les nouveaux joueurs devront toujours passer par les tutos pour débloquer l'ensemble des personnages. Les contenus cosmétiques limités seront également de nouveau proposés selon des cycles réguliers, permettant ainsi aux nouveaux joueurs de mettre la main sur d'anciens éléments. Une nouvelle boutique sera dédiée à cette rotation. Des éléments gratuits devraient être également proposés plus régulièrement aux joueurs et globalement, les prix des éléments devraient diminuer.

Une nouvelle devise in-game devrait également être introduite avec la saison 10, sans plus de détails pour l'instant.

Pour encourager les joueurs, des missions hebdomadaires et quêtes du Battle Pass gratuit permettront aussi de remporter de la monnaie premium.

Selon d'autres fuites, il se pourrait que le mode PvE du jeu soit désormais compromis : des licenciements depuis le rachat par Microsoft ont principalement ciblé l'équipe de développeurs en charge du projet. Il se pourrait donc que le mode solo ne soit plus d'actualité.