Blizzard se frotte les mains : malgré quelques complications au lancement d'Overwatch 2 et quelques couacs qui subsistent, le titre est déjà considéré comme un franc succès.

Malgré les bugs, les problèmes d'équilibrage ou les sommes astronomiques à débourser pour obtenir tous les skins du jeu, Overwatch 2 séduit un grand nombre de joueurs.

Blizzard évoque ainsi déjà les 35 millions de joueurs au total, un chiffre particulièrement impressionnant si l'on considère que le titre est sorti il y a à peine un mois. Pour Blizzard, le succès est colossal puisque le titre rassemble déjà plus du double de ce qu'Overwatch avait réalisé en son temps... La différence étant qu'Overwatch premier du nom était payant, alors qu'Overwatch 2 est proposé gratuitement...

Overwatch 2 aurait également rapporté gros à Blizzard qui indique que le titre est particulièrement rentable, sans donner de chiffres sur ce sujet.

Un succès un peu forcé ?

Reste qu'il convient de relativiser les annonces de Blizzard et de les confronter à quelques réalités.

D'une part, Overwatch 2 est proposé gratuitement contrairement à son prédécesseur, ce qui entraine forcément l'arrivée de plus de joueurs.

Si le chiffre de 35 millions de joueurs est avancé, il ne s'agit que d'installations et pas forcément d'une communauté active de joueurs : les jeux gratuits rassemblent une population plus volatile que les jeux payants, il y a donc fort à parier que le titre ne rassemble pas plus de la moitié de ce qu'évoque Blizzard sur une base de jeu régulière.

Autre point à prendre en compte : la sortie d'Overwatch 2 a entrainé la fermeture des serveurs d'Overwatch premier du nom et la bascule automatique des joueurs du premier opus vers la nouvelle version. Overwatch 2 est donc loin d'être parti de zéro pour la création de sa base de joueurs, puisque les joueurs du premier volet ont été contraints de migrer, ou à défaut, d'arrêter de jouer.

Enfin dernier point en faveur d'Overwatch 2 : son côté Free To Play le rend accessible sur consoles sans avoir à souscrire à un abonnement quelconque de type PlayStation Plus ou Live Gold, ce qui favorise également la popularité du titre.