Alors que les grands fournisseurs de services cloud sont principalement américains (Microsoft, Amazon, Google...), le français OVHcloud surfe sur la notion de souveraineté nationale et européenne, qui reprend de l'intérêt en ces périodes de tensions géopolitiques.

Plus petit que ses concurrents US, il joue habilement cette carte de l'importance de la maîtrise de ses données et des services cloud pour tirer son épingle du jeu et attirer les investisseurs.

Cette approche a séduit la Banque européenne d'investissement (BEI) qui vient de valider un financement de 200 millions d'euros qui servira à soutenir l'expansion européenne de la firme française et renforcer son attractivité par rapport aux géants nord-américains du cloud.

"Depuis la crise Covid, la souverainteté digitale en Europe est devenue très importante", a expliqué à BFM Business la directrice des financements de la BEI Nathalie Climence.

Cloud souverain et durable

La conjonction des planètes (modèle économique, stratégie de croissance, politique de soutien aux efforts de souveraineté) étant favorable, OVHcloud va pouvoir avancer sur ses projets et prépare le lancement de 15 nouveaux datacenters d'ici à fin 2024 dont la majorité (10 sur 15) seront ouverts en Europe.

Egalement dans l'air du temps, le cloud durable est un nouvel enjeu du secteur sur lequel OVHcloud veut s'engager en proposant des solutions moins groumandes en électricité, en eau (pour la climatisation et le refroidissement des serveurs) et avec une empreinte carbone abaissée, sachant que l'entreprise vise un objectif d'utiliser 100% d'énergie bas carbone d'ici 2025.

Cloud souverain européen et cloud durable, les deux visions, qui s'inscrivent dans la durée, ne peuvent que séduire les politiques et les investisseurs, le cours de OVHcloud ayant connu une progression de 3% après l'annonce du financement.

Du positif dans un contexte difficile

L'apport financier et la confiance montrée dans la capacité de croissance de l'entreprise donne aussi de l'oxygène à un cours en Bourse en recul de 40% par rapport à début 2022.

Cela est dû en partie au recul plus général du secteur des télécommunications sous les effets cumulés de la sortie de pandémie, la montée de l'inflation, les incertitudes économiques, avec notamment la crainte toujours vive d'une récession, mais aussi la montée des prix de l'énergie.

Même si les infrastructures d'OVHcloud sont considérées comme vitales et seront épargnées par les coupures d'électricité hivernales (si elles doivent avoir lieu), la firme a indiqué se préparer à toute éventualité grâce à des groupes électrogènes.

L'incendie d'un datacenter à Strasbourg en mars 2021, qui avait perturbé le fonctionnement de milliers de sites et entreprises pendant plusieurs jours, est encore dans toutes les mémoires. Il serait dommage de gâcher l'élan positif actuel par un faux pas.