Le Black Friday peut être l'occasion de s'offrir des services à moindre coût ou de les découvrir en profitant de tarifs plus bas. L'hébergeur OVHcloud propose des réductions allant jusqu'à 50% sur une sélection de ses solutions serveurs, cloud et noms de domaine.

Qu'il s'agisse d'hébergement Web, de serveurs dédiés, de VPS, de packs SMS ou de cloud public en passant par les services télécom, l'entreprise française couvre un spectre large de services.

On trouvera notamment des offres de serveurs dédiés en édition limitée spécial Black Friday, avec par exemple :

KS-LE-1 en Intel Xeon E3-1231v3 / 2 x 480 Go SSD à 4 x 2 To HDD / 32 Go DDR3 / 500 Mbps de bande passante à 15,99 € HT / mois sans engagement

en Intel Xeon E3-1231v3 / 2 x 480 Go SSD à 4 x 2 To HDD / 32 Go DDR3 / 500 Mbps de bande passante à sans engagement SYS-LE-3 en Intel Xeon E-2274G / 2 x 4 To HDD à 3 x 4 To HDD / 32 Go DDR4 à 64 Go DDR4 / 1 Gbps de bande passante à 26,99 € HT / mois sans engagement

OVHcloud propose également des réductions de 10 à 30% sur ses gammes de serveurs dédiés, à l'image de la gamme Advance - 2024 proposée à 71,99 € HT / mois avec -30% sur les options de RAM.

Et pour unifier l'administration de clusters Kubernetes, OVHcloud fait une remise de 400 € pour une première activation sur son offre Managed Rancher Services.

Sur les offres VPS (serveurs privés virtuels), l'entreprise offre jusqu'à 3 mois sur ses offres qui débutent à 3,30 € HT / mois. Pour le noms de domaine, les prix sont abaissés la première année, avec une offre particulièrement intéressante pour le .fr :

Pour l'hébergement Web, OVHcloud propose une remise de 45% sur l'offre Hébergement Web PERSO, avec nom de domaine offert, 100 Go d'espace et 10 adresses e-mail, soit 1,81 € HT / mois comme sur l'offre Hébergement web PRO (nom de domaine offert, 250 Go, 100 adresses e-mail) qui passe à 3,62 € HT / mois.

L'offre Hébergement Web PERFORMANCE (nom de domaine offert, 500 Go d'espace, 1000 adresses e-mail) est réduite pour sa part de 40%, à 8,24 € HT / mois.

L'ensemble des remises et promotions Black Friday d'OVHcloud est à retrouver sur cette page dédiée.