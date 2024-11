Le Black Friday est lancé chez OVHcloud qui annonce des réductions allant jusqu'à 50% sur une sélection de services.

L'entreprise française spécialisée dans l'hébergement Web et l'accès à Internet propose ainsi des remises sur ses serveurs dédiés, des accès Cloud, serveurs privés virtuels, noms de domaine, hébergement Web, services SMS, fibre Pro...

On peut ainsi compter sur 45% de remise sur les hébergements web Perso proposant 1 nom de domaine offert, 100 Go d'espace disque, 10 adresses mail, l'installation d'un CMS en 1 clic, un accès FTP illimité à partir de 2,17€ TTV par mois au lieu de 4,37€.

Même son de cloche pour l'offre d'hébergement Pro qui se démarque avec 250 Go d'espace disque, 100 adresses Mail et un accès SSH illimité pour 4,35€ par mois.

L'offre Performance quant à elle embarque en plus de l'offre Pro 500 Go d'espace disque, des ressources hautes performances, un Web Cloud databases 512 Mo de Ram et un CDN Basic pour améliorer les performances du site. le tout à -40% pour s'afficher à seulement 9,89€ TTC par mois.

Les noms de domaine sont proposés avec des remises allant jusqu'à -75% :

- 49% sur les noms de domaine en .com

sur les noms de domaine en -40% sur les noms de domaine en .fr

sur les noms de domaine en - 57% sur les noms de domaine en .be

sur les noms de domaine en -66% sur les noms de domaine en .cloud

sur les noms de domaine en -75% sur les noms de domaine en .co

sur les noms de domaine en -24% sur les noms de domaine en .ai

Une première année est offerte pour les noms de domaine en .fr si engagement sur 36 mois.

Du côté des VPS, on profite de remises de -50% :

L'offre VPS Value (1vCore, 2Go + 40 Go de SSD Nvme et 250 Mbit/s illimité) à 3,43€ par mois.

L'offre VPS Essential (2 vCore, 4Go + 80 Go SSD Nvme et 500 Mbit/s illimité) à 6,16€ par mois.

L'offre VPS Comfort (4 vCore, 8Go + 160 Go SSD Nvme et 1Gbit/s illimité) à 13,90€ par mois.

L'offre VPS Elite (8 vCore, 8 à 32Go + 160 à 640 Go SSD Nvme et 2Gbit/s illimité) à 20,40€ par mois.

Les serveurs profitent de remises allant jusqu'à -35% en fonction des formules proposées avec un prix de départ de 53,99€ par mois pour l'offre Rise-LE-1, toutes les offres étant consultables ici.

Enfin les services Cloud proposent des remises de 200€ et profitent d'une période d'essai gratuite, les offres étant consultables là.

Retrouvez l'ensemble des offres Black Friday d'OVHcloud sur cette page dédiée.