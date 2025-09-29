L'informatique quantique, longtemps confinée aux laboratoires de recherche, vient de faire une entrée fracassante dans notre quotidien numérique. L'hébergeur européen OVHcloud a officialisé l'intégration d'une technologie de pointe pour renforcer la sécurité des millions de sites qu'il héberge.

En s'appuyant sur l'ordinateur quantique de la start-up française Quandela, l'entreprise utilise désormais un "aléa certifiable" pour générer les clés de chiffrement de ses certificats SSL. Un progrès significatif visant à anticiper l'ère de la cryptographie post-quantique.

De quelle manière l'informatique quantique peut-elle améliorer la sécurité d'un site internet ?

Le petit cadenas vert que vous voyez dans votre navigateur, qui indique une connexion sécurisée, s'appuie sur un certificat SSL dont la robustesse repose sur des clés de chiffrement générées à partir de nombres aléatoires.

Le souci réside dans le fait que les systèmes informatiques traditionnels ont du mal à générer une parfaite aléa ; leurs séquences, malgré leur complexité, peuvent dévoiler des motifs récurrents (patterns) que des pirates informatiques pourraient exploiter.



C'est ici que l'informatique quantique joue un rôle. En utilisant les concepts de la physique quantique tels que l'intrication des photons, l'ordinateur MosaiQ de Quandela génère des suites de chiffres totalement imprévisibles. Cette technologie, nommée QRNG (Génération Quantique de Nombres Aléatoires), propose un degré d'aléatoirité largement plus élevé, rendant les clés de chiffrement beaucoup plus solides et ardues à « craquer ».

Quels sont les bénéfices tangibles pour les clients d'OVHcloud ?

Il y a deux avantages : une sécurité renforcée et une facilité totale. OVHcloud a choisi d'incorporer cette nouveauté sans facturer de supplément à tous ses clients. Avant fin octobre 2025, environ cinq millions de sites web recevront automatiquement des certificats SSL produits par cette approche quantique, grâce à l'accord en place avec Let's Encrypt.





Pour l'utilisateur, tout se déroule sans heurts. Aucune intervention n'est nécessaire et la compatibilité avec tous les navigateurs est garantie. OVHcloud ne se limite pas à commercialiser une technologie, il l'incorpore directement dans son infrastructure afin d'améliorer le niveau de sécurité de l'ensemble de son écosystème.

Est-ce que cela marque le commencement d'une nouvelle période pour la cybersécurité ?

Cette annonce va au-delà d'une simple avancée technique ; elle marque un jalon stratégique vers l'ère de la cryptographie post-quantique (PQC). Les spécialistes s'accordent à penser que le développement d'ordinateurs quantiques assez puissants pourrait éventuellement mettre en péril les systèmes de chiffrement en vigueur. En acquérant dès maintenant l'expertise en génération de clés quantiques, OVHcloud se distingue comme un précurseur et anticipe les dangers futurs.





Cela s'aligne également avec une perspective de souveraineté technologique en Europe. Grâce à la pépite française Quandela, OVHcloud met en évidence que l'Europe détient les outils nécessaires pour innover et offrir un cloud fiable, protégé par les technologies de demain.

Foire Aux Questions (FAQ)

Mon site hébergé chez OVHcloud est-il déjà protégé par cette technologie ?

Le déploiement est en cours. OVHcloud a annoncé que l'ensemble des 5 millions de sites concernés bénéficieront de ces nouveaux certificats SSL d'ici la fin du mois d'octobre 2025. La mise à jour se fait automatiquement lors du renouvellement de votre certificat Let's Encrypt.

Quelle est la différence entre la sécurité quantique (QRNG) et la cryptographie post-quantique (PQC) ?

La QRNG, utilisée ici par OVHcloud, se sert de la physique quantique pour renforcer la cryptographie actuelle en créant des nombres aléatoires parfaits. La PQC, quant à elle, est un domaine de recherche qui vise à créer de nouveaux algorithmes de chiffrement qui seront résistants aux attaques menées par les futurs ordinateurs quantiques.

Cette amélioration de sécurité est-elle payante ?

Non, OVHcloud a confirmé que cette fonctionnalité est incluse gratuitement pour tous les clients bénéficiant d'un certificat SSL Let's Encrypt. Il n'y a aucun surcoût associé à cette innovation.