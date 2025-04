OVHcloud, leader français du cloud computing, vient de franchir une étape majeure dans le domaine de la cybersécurité. Le 31 mars 2025, l’entreprise a annoncé avoir obtenu la certification SecNumCloud 3.2 pour sa plateforme Bare Metal Pod, une distinction décernée par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI). Cette qualification, considérée comme le graal des certifications de sécurité, confirme le positionnement stratégique d’OVHcloud dans le développement d’un cloud souverain avec pour cible la proposition de services locaux pour les gouvernements français, et plus largement en Europe.

SecNumCloud 3.2 : une norme d’excellence

La certification SecNumCloud 3.2 repose sur plus de 360 critères couvrant des aspects techniques, organisationnels et juridiques. Parmi les exigences figurent :

Le chiffrement avancé des données.

La gestion autonome des clés de sécurité.

L’isolation réseau et le contrôle des accès.

La traçabilité complète des actions.

Ces standards permettent à OVHcloud de garantir une protection optimale contre les menaces numériques et les législations extraterritoriales, un enjeu clé pour les acteurs publics et privés manipulant des données critiques.

Bare Metal Pod : une plateforme ultra-sécurisée

L’offre Bare Metal Pod d’OVHcloud, lancée à l’automne dernier, est conçue pour répondre aux besoins spécifiques des opérateurs d’importance vitale (OIV) et des services publics. Elle intègre nativement des briques essentielles comme le chiffrement des données et l’isolation réseau. "Cette infrastructure garantit aux utilisateurs une maîtrise totale de leur environnement cloud", souligne Jason Kingsley, PDG d’OVHcloud.

Déjà adoptée par l’Agence pour l’informatique financière de l’État (AIFE) pour son portail public de facturation, Bare Metal Pod s’impose comme une solution fiable et performante dans un contexte où la souveraineté numérique devient primordiale, situation renforcée ces dernières années suite aux divers bouleversements géopolitiques et crises internationales. L'Europe et la France rêvent de récupérer leur indépendance numérique tant au niveau des outils que des infrastructures résrau et hébergement des données personnelles ou sensibles.

Un tournant stratégique pour le cloud souverain

L’obtention de cette certification marque un tournant majeur pour OVHcloud. L’entreprise prévoit d’étendre cette qualification à quarante services supplémentaires d’ici fin 2025. Cette stratégie vise à consolider son rôle dans la doctrine « cloud de confiance » portée par les autorités françaises et européennes.

D’autre part, OVHcloud travaille sur des projets innovants comme le développement d’ordinateurs quantiques accessibles en mode cloud, prévus pour 2027. Ces initiatives renforcent son ambition de construire un écosystème intégré autour de la donnée et de l’infrastructure numérique. En partenariat avec plusieurs entreprises françaises du secteur, il est prévu de proposer un accès à 6 ordinateurs quantiques depuis le Cloud d'ici deux ans.

Les implications pour les utilisateurs

Avec cette certification, OVHcloud offre aux organisations publiques et privées une solution conforme aux normes les plus strictes en matière de cybersécurité. Cela leur permet d’héberger leurs données sensibles dans un environnement sécurisé tout en bénéficiant d’une autonomie stratégique accrue.

OVHcloud confirme ainsi son statut de fleuron technologique français capable de rivaliser avec les géants internationaux du cloud computing.