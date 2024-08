Plus rapides et plus puissants.

OVHcloud a lancé sa troisième génération de serveurs dédiés Bare Metal Advance ADV-Gen3. Les nouveaux serveurs Advance Gen3 sont dores et déjà disponibles à travers l’Europe et le monde au sein des différents datacenters OVHcloud.

Hébergement de sites web et d'applications, archivage et sauvegarde, base de données, virtualisation (Proxmox, VMware vSphere), conteneurisation (Docker, Kubernetes), solutions SaaS et PaaS. OVHcloud décline des configurations pour tous les usages.

AMD EPYC Série 4004 (Zen 4)

Les serveurs Bare Metal ADV-Gen3 d'OVHcloud sont équipés des derniers processeurs AMD EPYC Série 4004 (micro-architecture Zen 4) pour l'amélioration des performances et de l'efficacité énergétique. De base, ils disposent d'un stockage de 2 x 960 Go SSD (NVMe).

Un modèle ADV-1 (Advance-1) est avec AMD EPYC 4244P pour 6 cœurs et 12 threads, 32 Go de mémoire DDR5. Il peut par exemple évoluer vers un modèle ADV-4 pour 16 cœurs / 32 threads avec processeur AMD EPYC 4584PX, 128 Mo de mémoire cache L3 et 64 Go de DDR5.

ADV-5 profite d'un processeur AMD EPYC 8224P (24 cœurs / 48 threads) avec 96 Go de mémoire DDR5, tandis que ADV-STOR bénéficie d'un AMD EPYC 4344P (8 cœurs / 16 threads) et stockage qui débute à 2 x 22 To (HDD) et configurable à 8 x 22 To (HDD).

Un réseau de 2 x 25 Gbit/s

Les serveurs ADV-Gen3 offrent une bande passante publique garantie comprise entre 1 Gbit/s et 10 Gbit/s, et jusqu'à 5 Gbit/s de bande passante privée.

Avec deux liens de 25 Gbit/s, le réseau privé des serveurs a été conçu pour les indispensables redondance et résilience. OVHcloud continue en outre de tirer parti de sa technologie de watercooling.

Les nouveaux serveurs OVHcloud Bare Metal ADV-Gen3 sont disponibles à partir de 80,74 € HT par mois (ADV-1). La protection contre les attaques DDoS demeure incluse par défaut pour tous les services.