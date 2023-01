L'été dernier, le Département de la Défense des États-Unis avait annoncé la création du All-domain Anomaly Resolution Office (AARO). Ce Bureau de résolution des anomalies tous domaines a remplacé l'Airborne Object Identification and Management Group (Groupe d'identification et de gestion d'objets volants).

La mission officielle de l'AARO est de synchroniser les efforts au sein du Pentagone (et d'autres agences, y compris la Nasa par exemple) afin de détecter, identifier et expliquer des objets d'intérêt à proximité d'installations militaires, de zones d'opération et d'entraînement, ou encore de certains espaces aériens.

Si besoin, il s'agira d'atténuer toute menace associée à la sécurité d'opérations et à la sécurité nationale. Cela comprend des objets non identifiés dits spatiaux, aériens, sous l'eau et hybrides. Il n'y a donc pas que les fameux objets volants non identifiés.

Aucune preuve d'extraterrestres pour le moment

Ce mois-ci, le Pentagone a indiqué que l'AARO a reçu plusieurs centaines de nouveaux signalements. " Nous n'avons rien vu, mais nous n'en sommes encore qu'au tout début, qui pourrait nous amener à croire que les objets que nous avons vus sont d'origine extraterrestre ", a déclaré Ronald Moultrie.

Le sous-secrétaire américain à la défense pour le renseignement et la sécurité a ajouté : " Je n'ai rien vu qui puisse suggérer qu'il y a eu une visite extraterrestre, un crash extraterrestre ou quoi que ce soit de ce genre. "

En juin 2021, l'Office of the Director of National Intelligence (Bureau du directeur du renseignement national) avait dévoilé qu'entre 2004 et 2021, il y avait eu 144 rapports pour des phénomènes aériens non identifiés, dont 80 impliquant une observation avec plusieurs capteurs.

La Nasa enquête sur les UPA (Unidentified Aerial Phenomena)

Rappelons que l'Agence spatiale américaine a lancé une enquête indépendante sur les phénomènes aériens non identifiés. Une équipe dédiée réunit des scientifiques, des spécialistes des données et de l'intelligence artificielle, des experts en sécurité aérospatiale.

L'équipe se concentrera uniquement sur des données non classifiées et rendra public un rapport complet. Rendez-vous est pris pour mi-2023.

" Comprendre les données dont nous disposons concernant les phénomènes aériens non identifiés est essentiel pour nous aider à tirer des conclusions scientifiques sur ce qui se passe dans notre ciel ", a déclaré Thomas Zurbuchen, administrateur associé pour la direction des missions scientifiques de la Nasa.