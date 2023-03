Malgré les sanctions américaines qui privent Huawei à la fois des modems 5G et des services de Google, la marque chinoise persiste sur le marché du smartphone et prépare la sortie prochaine de sa gamme P60.

Rendez-vous est déjà donné le 23 mars prochain pour découvrir la gamme, mais également le nouveau modèle pliant du groupe chinois, le Mate X3 qui devrait à nouveau faire sensation.

Huawei veut rester maitre sur le terrain de la photo

La gamme P60, et plus particulièrement le P60 Pro se sont déjà illustrés à travers le PDG du groupe. Richard Yu n'a pas hésité à publier une photo prise avec le smartphone en guise de teaser.

Car même si Huawei ne profite plus du partenariat avec Leica, le P60 Pro devrait à nouveau s'installer au top des meilleurs photophones du marché du fait d'une expertise de la marque dans le domaine.

Le cliché en question propose une vue de nuit avec en prime, la Lune qui fourmille de détails... L'exposition est maitrisée, les couleurs sont chatoyantes...Bref, le cliché ressemble à une photo réalisée par un professionnel et un DSLR haut de gamme. Reste à savoir si le cliché a été retouché ou non. A savoir également si, comme avec Samsung, les détails de la lune n'ont pas profité d'un traitement par algorithme visant à ajouter des détails non capturés.

Selon les rumeurs, le P60 Pro serait doté d'un capteur OmniVision OV64B de 64 MP proposant un grossissement 3,5 fois. Le capteur principal serait laissé à un capteur Sony IMX888 de 50 MP et on y trouvera également un capteur ultra grand-angle IMX858.

Pour le reste, le P60 Pro serait doté d'un écran de 6,6 pouces QHD+ en 120 Hz, d'un Snapdgraon 8+ Gen 1 ou 8 Gen 2 sans modem 5G toutefois. Il serait également doté d'une batterie de 5000 mAh compatible charge rapide 100W.