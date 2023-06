C'est un Web francophone et souvent coloré de plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de pages qui s'apprête à tirer sa révérence. Certes, ce n'est plus forcément au goût du jour et parfois kitch, mais une page va se tourner avec la fermeture du service Pages Perso permettant de créer un site internet pour les clients Orange.

La fermeture n'est pas pour tout de suite. C'est le 5 septembre prochain que le service s'arrêtera. À partir de cette date butoir, il ne sera plus possible de modifier des contenus et les sites web deviendront inaccessibles.

Récupération et redirection, avant migration

" Si vous avez un ou plusieurs sites Pages Perso d'Orange et que vous souhaitez récupérer vos contenus ou demander la redirection de l'adresse URL de votre (vos) site(s) vers l'hébergeur de votre choix, c'est tout à fait possible ", précise Orange.

Les demandes en ce sens peuvent se faire directement depuis le tableau de bord Pages Perso jusqu'au 9 janvier 2024. Le cas échéant, une redirection demeurera active jusqu'au 5 septembre 2024, du moins pour ceux qui restent des clients Orange Internet.

Un peu de nostalgie ?

Majoritairement, les sites avec Pages Perso ont un côté amateur. Cependant, certains sites peuvent encore faire illusion avec un aspect plus professionnel. Peut-être l'occasion d'aller dénicher quelques pépites, avec éventuellement un brin de nostalgie… ou pas.

Orange propose son propre annuaire des pages perso, avec un regroupement en fonction de diverses thématiques et une sélection du mois pour quatre sites.