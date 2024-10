Le paiement sans contact a la cote en France : plus simple que de chercher de la monnaie et de se ravitailler au guichet, il a représenté plus de 7 milliards des 15 milliards de transactions en France réalisée par carte bancaire l'année dernière.

Ce sont ainsi 116 milliards d'euros qui ont été réglés via la technologie NFC liée à la carte bancaire des Français. Le concept est simple : plutôt que d'insérer sa carte et de taper son code, il suffit de poser cette dernière sur le terminal de paiement. C'est alors via des ondes radio à courte distance que le paiement se fait, sans validation nécessaire de la part de l'utilisateur.

Un système qui a soulevé quelques craintes à son lancement, et que les établissements bancaires ont dû mettre en avant avec une première limite de 20€ par achat en 2012, relevée à 30€ en 2017 puis 50€ en 2020...

De la carte bancaire, le paiement sans contact est également passé aux dispositifs connectés : smartphones, montres et bagues connectées servent désormais à régler les achats. Des méthodes qui elles, ne sont soumises à aucun plafonnement.

De fait, les utilisateurs de carte bancaire pourront également profiter prochainement d'un déplafonnement des paiements sans contact. Il s'agit de la fonctionnalité "Sans contact Plus", mais le fonctionnement est légèrement différent...

Il faudra toujours présenter sa carte sans l'insérer, sur un TPE compatible. Mais pour tout achat dépassant les 50€, il faudra malgré tout saisir son code confidentiel.

Autre sécurité en place : si vous multipliez les achats sans contact, passé un certain montant cumulé, il faudra de nouveau insérer sa carte bancaire dans le terminal et renseigner son code.

Plusieurs pays d'Europe disposent déjà de ce "Sans contact Plus", comme l'Espagne, l'Italie ou encore les Pays-Bas.

La généralisation en France prendra quelques mois, chaque adoption étant réalisée au cas par cas en fonction des banques, mais également auprès des commerçants qui devront mettre à jour leurs terminaux de paiement. Cette mise à jour a d'ailleurs commencé depuis le mois de février dernier, la grande distribution ne devrait toutefois pas être concernée avant le début de l'année prochaine. Ajoutons que tous les nouveaux TPE installés depuis novembre 2023 sont déjà compatibles.