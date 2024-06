Le paiement sans contact est devenu une habitude pour beaucoup de consommateurs afin de régler de petites transactions. Via une carte bancaire NFC ou une application dématérialisée sur smartphone, il constitue une solution de paiement complémentaire aux espèces qui connaît de plus en plus de succès.

Il constitue même le principal mode de paiement par carte bancaire et profite de son côté pratique et rapide pour faire oublier pièces et billets auprès des commerçants pour des transactions de quelques euros à quelques dizaines d'euros.

Le paiement sans contact, une solution plébiscitée

Le paiement sans contact était limité à des transactions maximales de 20 euros à son lancement en 2012 mais il a vu cette limite reculer progressivement, jusqu'à atteindre 50 euros en 2020 à l'occasion des confinements liés à la pandémie.

Ce nouveau seuil a contribué à démocratiser la pratique du paiement sans contact au-delà des seules nécessités et nouvelles pratiques liées à la crise sanitaire pour en faire une solution de paiement largement utilisée.

Cette limite va sauter pour permettre des achats de plus de 50 € (sans nouveau plafond) via une nouvelle fonction Sans Contact Plus dont le déploiement a débuté, explique BFMTV, et qui ne nécessite aucune action de la part des consommateurs pour être activé, la mise à jour se faisant par les terminaux de paiement des commerçants.

Code PIN requis

La seule nouveauté sera qu'il sera nécessaire de composer son code PIN pour valider la transaction, alors que cela n'est pas nécessaire pour les transactions de moins de 50 euros.

Il faudra toujours se méfier des arnaqueurs essayant d'initier des transactions sans contact avec des terminaux cachés dans leurs poches mais ils ne devraient pas être en mesure de profiter de la nouvelle fonctionnalité pour dérober des sommes plus importantes, à moins d'avoir eu accès au code secret de la carte bancaire physique ou virtuelle.