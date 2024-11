Depuis plusieurs années, il s'installe dans le quotidien de millions d'utilisateurs : le paiement sans contact est sur le point de connaitre une nouvelle évolution en France avec la levée de la limite des 50€, considérée comme une sécurité limitant les cas de fraude à de petites sommes.

Une situation qui pourrait inquiéter alors que l'UFC rapporte une envolée des cas de fraudes au paiement sans contact. Au-delà de l'innovation technologique et du confort qu'il représente, le paiement sans contact intéresse également beaucoup les criminels.

L'association de consommateurs rapporte ainsi une augmentation des plaintes, indiquant que "dernièrement, de nombreux Montpelliérains se sont plaints de ces virements non autorisés. Chaque victime a constaté que 50 euros avaient disparu de son compte. Cette arnaque, de plus en plus courante, a également touché des personnes à Nice."

Le groupe explique la procédure : "les escrocs utilisent un TPE, cela leur permet de déclencher des paiements à distance sans avoir à approcher ou toucher leurs victimes. Ils n'hésitent pas à agir dans les liens publics, et dernièrement, ils semblent se concentrer sur les transports en commun".

Si les montants sont limités à 50€ en sans contact por le moment, certaines banques autorisent jusqu'à 5 transactions sans contact par jour. L'UFC Que Choisir propose ainsi quelques solutions pour limiter les fraudes : "conserver sa carte dans un étui de protection anti-ondes NFC ou protéger sa carte bancaire dans du papier aluminium."

Surveiller régulièrement ses comptes est également recommandé. Et sachez que si votre banque ne propose que des cartes bancaires disposant du NFC, il reste parfois possible de désactiver l'option dans ses options de compte, voire de simplement couper l'antenne en poinçonnant sa carte.