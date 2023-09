Parler de l'application Paint de Microsoft en 2023 aurait pu paraître anachronique. Sauf que le groupe de Redmond a manifestement décidé de gâter en nouveautés cet outil de dessin emblématique de Windows.

Pour les Windows Insiders dans le canal Dev ou Canary, une version 11.2308.18.0 (ou supérieure) de Paint sur Windows 11 bénéficie de l'arrivée des calques. Cette prise en charge complète des calques représente une vraie montée en gamme pour Paint.

" Les calques vous permettent d'empiler des formes, du texte et d'autres éléments d'image les uns sur les autres. " Accessibles via un bouton dédié dans la barre d'outils, les calques peuvent être ajoutés, dupliqués, déplacés, masqués, fusionnés et supprimés.

Les calques et la transparence

En plus des calques, Paint a droit au support de la transparence, y compris la possibilité d'ouvrir et d'enregistrer des fichiers au format PNG avec transparence. Une annonce qui va de pair avec la possibilité de supprimer automatiquement l'arrière-plan de n'importe quelle image en un clic.

Microsoft confirme une nouvelle fois que Paint permettra d'aller plus loin que des modifications rapides sur une image. Difficile de comprendre ce soudain regain d'intérêt pour Paint. Une application qui avait pourtant été menacée de disparition, il n'y a pas si longtemps, mais dont les inconditionnels ont réussi à obtenir le maintien et une refonte graphique.

" Quand vous combinez les calques, la transparence et d'autres outils de Paint, vous pouvez créer de nouvelles images et œuvres d'art passionnantes ", assure Microsoft. " Quand vous utilisez la nouvelle fonction de suppression de l'arrière-plan, vous pouvez rapidement créer d'intéressante composition en couches. "

Avec de l'IA générative ?

Microsoft ne pipe par contre pas mot concernant une rumeur au sujet de l'arrivée de fonctionnalités d'IA génératives pour Paint, parmi d'autres applications. Elles s'appuieraient sur Bing Image Creator (Dall-E d'OpenAI).