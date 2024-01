Depuis quelques jours, impossible de passer à côté de Palworld, le jeu vidéo de PocketPair qui séduit autant qu'il énerve ses détracteurs. Sorti en version anticipée depuis moins d'une semaine, le jeu connait un succès phénoménal, que cela soit sur PC comme sur Xbox Series via le Game pass.

Le jeu reprend quelques concepts à succès : des monstres très inspirés de l'univers de Pokémon avec des dresseurs équipés d'armes en tout genre, le tout dans un monde ouvert.

Le jeu a rapidement comptabilisé plus de 5 millions de ventes en 3 jours et Pocketpair a même indiqué dépasser les 7 millions en 5 jours, dépassant ainsi les ventes de Legendes Pokémon : Arceus, et on ne parle là que des ventes sur Steam...

Palworld s'inscrit actuellement comme LE jeu le plus joué du moment sur Steam, avec le plus grand nombre de joueurs en simultanée, devant Counter-Strike, avec un pic à 1 864 421 joueurs, et une base de joueurs actifs ne passant pas sous le million d'utilisateurs.

Le titre s'offre la deuxième place du jeu le plus joué de tous les temps sur Steam, derrière PUBG et ses 3 millions d'utilisateurs actifs en simultanée.

Désormais, PocketPair devrait se pencher sur la plateforme PlayStation pour toucher encore plus de joueurs. Le succès du titre est une véritable surprise puisque personne n'avait vraiment anticipé cela. Avouons tout de même que les polémiques concernant différentes formes de plagiat ont également profité au jeu.