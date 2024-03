PocketPair ne s'attendait pas à ce que son jeu Palworld ne rencontre un succès aussi colossal en si peu de temps : parmi les jeux les plus joués ce début d'année alors qu'il n'était pas franchement attendu, le titre continue de cartonner.

Le Pokémon-like présenté comme un jeu de survie affiche une santé de fer grâce à un contenu assez dense et des mises à jour régulières. En à peine un mois, il a rassemblé plus de 25 millions de joueurs et aurait ainsi très rapidement rentabilisé ses 6,7 millions de dollars d'investissement.

Takuro Misobe, le directeur de PocketPair avait récemment indiqué que ce succès ne changerait rien à la philosophie du groupe qui souhaite se concentrer sur le développement de petits jeux.

Néanmoins, le succès de Palworld pourrait changer la donne, et PocketPair ne serait ainsi pas contre le rachat par un plus grand groupe, si l'éditeur conservait une certaine liberté toutefois.

Certes, Takuro Misobe reconnait que l'indépendance dont profite sa structure est une bonne chose, et que tous les collaborateurs apprécient la situation. Néanmoins, si une proposition alléchante venait à arriver pour un rachat, PocketPair pourrait intégrer une structure plus importante.

Pendant un temps, il se disait que Microsoft était intéressée par PocketPair, mais il semble qu'aucun géant du secteur n'ait approché l'éditeur de Palworld pour l'instant. Ce ne pourrait toutefois être plus qu'une question de mois avant que Palworld ne tombe sous la coupe d'un acteur plus important du secteur, qui lui permettrait sans doute de développer un peu plus son mode multijoueur.