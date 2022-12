Nikon avait déjà annoncé abandonner les appareils photo basés sur la technologie Reflex, finalement la marque abandonne également le marché des appareils photo compacts.

Face à une montée en puissance des smartphones, les spécialistes de la photographie ne séduisent plus autant. Il faut dire qu'une grande majorité de la population dispose désormais d'un smartphone et que la photographie a fait un bond en avant significatif sur ce secteur. De fait, il devient de moins en moins intéressant et plus encombrant pour les particuliers d'investir dans un appareil photo traditionnel.

L'Appareil photo numérique cannibalisé par les smartphones

Les ventes ont chuté drastiquement ces dernières années, et plusieurs marques avaient déjà ralenti, voire stoppé le développement de nouveaux produits. De 110 Millions d'APN compacts vendus en 2008, le chiffre est passé à seulement 3 millions l'année dernière.

Certes les appareils photo compacts conservent bien des avantages en termes de qualité et de possibilités face aux Smartphones, mais l'investissement dans un outil dédié à la photographie perd actuellement du sens pour les utilisateurs lambda.

Nikon abandonne ainsi sa gamme Coolpix, et Panasonic lui emboite le pas en annonçant également abandonner sa gamme Lumix. Notons que c'est le développement des nouveaux modèles qui connait un coup d'arrêt, mais que les modèles actuels seront toujours produits et commercialisés.

Désormais, les marques se tournent davantage sur les modèles hybrides ou mirrorless, plus orientés vers les photographes passionnés ou professionnels.