Avec les dernières versions préliminaires de Windows 11 (canal Beta et Dev), Phantomofearth a repéré une migration d'options en lien avec le clavier dans l'application Paramètres. Elles étaient auparavant accessibles dans le Panneau de configuration et via les propriétés du clavier.

Les options concernées sont en matière de vitesse et pour la répétition des caractères. En l'occurrence, l'ajustement du délai avant répétition et de la fréquence de répétition. Elles ont été déplacées dans la section Accessibilité et Clavier de l'application Paramètres.

Phantomofearth souligne qu'une telle migration n'est pas disponible par défaut. Elle fait écho à une migration similaire opérée pour les options de la boîte de dialogue des propriétés de la souris.

Un Panneau de configuration toujours vivant

Généralement, Microsoft ne supprime pas immédiatement les options du Panneau de configuration lorsqu'elles sont déplacées. Pendant une sorte de période de transition, elles peuvent être disponibles dans les deux emplacements.

Reste que Microsoft encourage largement à se tourner vers l'application Paramètres plus moderne. Et si le Panneau de configuration perdure encore, c'est pour des raisons de compatibilité et pour fournir l'accès à des paramètres n'ayant pas encore été migrés.

Le Panneau de configuration d'antan de Windows est devenu un boulet que semble traîner Microsoft et l'oblige à maintenir deux implémentations distinctes. Ce n'est pas anodin du côté de la complexité du code, sans compter une incidence sur l'utilisation des ressources de l'appareil.