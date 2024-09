La démocratisation des exosquelettes est en marche : on voit de plus en plus de ces outils nouvelle génération dans le milieu professionnel, de la manutention au transport de charges ou sur les chantiers afin de faciliter les déplacements ou l'utilisation d'outils encombrants.

Mais Skip Innovations et Arc'teryx veulent aller plus loin et présentent le MO/GO, un pantalon qui cible le loisir et notamment les équipements de plein air. Ce sont les randonneurs qui sont visés par ce produit qui vise à réduire la fatigue musculaire grâce à un exosquelette motorisé qui assiste le porteur dans les ascensions comme les descentes.

L'exosquelette fixé aux membres accompagne ainsi les mouvements du porteur tout en l'assistant et en soutenant une partie de son poids, l'aidant en apportant une assistance physique jusqu'à 40% dans les montées.

L'objectif est d'alléger la pression exercée sur les quadriceps et les ischio-jambiers, ce qui permet de réduire la sensation de charge d'environ 14 kg en montée. En descente, le système réduit les mouvements pour limiter les glissades et les chocs trop brutaux.

L'assistance de l'exosquelette est automatique : il suffit de l'allumer de régler la puissance de l'assistance. La batterie intégrée offre jusqu'à 3 heures d'utilisation intensive.

Ce type de produit s'adresse en priorité aux utilisateurs souffrant de problèmes articulaires qui souhaiteraient reprendre une activité. Elle peut également assister les personnes souffrant de problèmes neurologiques, même si des versions spécifiques à certaines pathologies sont en cours de développement.

Annoncé pour fin 2025, le MO/GO sera proposé à partir de 5000 dollars.