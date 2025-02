Des papyrus carbonisés d'Herculanum aux manuscrits anciens, l'IA ouvre des perspectives inédites pour décrypter et comprendre notre passé. Une accélération des découvertes qui promet de réécrire l'Histoire.

L'histoire, discipline autrefois cantonnée à l'étude des textes et des artefacts, entre dans une nouvelle ère grâce à l'intelligence artificielle. L'IA, avec sa capacité à analyser des masses de données et à reconstituer des informations fragmentées, offre des outils puissants pour percer les mystères du passé. Des projets ambitieux voient le jour, repoussant les limites de la recherche historique traditionnelle. Les chercheurs et historiens peuvent ainsi analyser des quantités de données et regrouper des informations en des temps record, et faire des ponts entre divers fragments d'histoire découverts sur des décénnies qu'ils n'auraient parfois jamais découverts.

Les papyrus d'Herculanum : L'IA à la rescousse des textes perdus

Parmi les exemples les plus spectaculaires de l'apport de l'IA à l'histoire, on trouve le projet de déroulement virtuel des papyrus carbonisés d'Herculanum. Ces papyrus, issus de la bibliothèque d'une villa romaine et datant du Ier siècle de notre ère, ont été carbonisés lors de l'éruption du Vésuve en 79 ap. J.-C. Leur état rend leur lecture extrêmement difficile, voire impossible, avec les méthodes traditionnelles.

L'IA intervient alors comme un outil révolutionnaire. Grâce à des techniques d'imagerie avancées (tomographie aux rayons X) et à des algorithmes d'apprentissage automatique, il est possible de reconstituer virtuellement le texte contenu dans les papyrus, sans les ouvrir physiquement. Les algorithmes sont entraînés à reconnaître les infimes variations de densité à l'intérieur des rouleaux, qui correspondent aux lettres écrites à l'encre.

Le "Vesuvius Challenge" : L'IA au service de la connaissance



Le Vesuvius Challenge, une initiative lancée comme un concours international en 2023, a pour objectif d'accélérer le processus de déchiffrage des papyrus d'Herculanum grâce à l'IA. Des équipes du monde entier se sont affrontées pour développer les meilleurs algorithmes capables de lire le contenu des rouleaux carbonisés. Les premiers résultats sont encourageants, avec la découverte de plusieurs mots et fragments de texte. Progressivement, on commence ainsi à obtenir des éléments sur le contenu des papyrus.

Ce concours a permis d'accélérer considérablement les avancées dans ce domaine. En quelques mois, les chercheurs ont accompli des progrès qui auraient nécessité des années de travail avec les méthodes traditionnelles. L'IA révèle non seulement des informations inédites, mais aussi le potentiel de collaboration et d'innovation dans le domaine de la recherche historique. En orientant les algorithmes, les chercheurs accélèrent les modèles pour des résultats de plus en plus rapides et précis.

Ce 5 février, le challenge a annoncé une "percée historique" avec la génération d'une première image de l'intérieur de l'un des trois rouleaux conservés à la bibliothèque Bodléienne de l'université d'Oxford. Il est désormais convenu qu eles rouleaux disposeraient de "plus de texte récupérable que tout ce que nous avons jamais vu dans un rouleau d'Herculanum scanné à ce jour". Reste que le processus s'avère encore long pour accéder à l'intégralité du contenu précis des rouleaux.

L'IA : Un potentiel immense pour la recherche historique

Au-delà des papyrus d'Herculanum, l'IA offre un potentiel immense pour la recherche historique dans de nombreux domaines :

Déchiffrage d'écritures anciennes : L'IA peut être utilisée pour décrypter des langues anciennes et des systèmes d'écriture complexes, facilitant ainsi l'accès à des sources historiques inexploitées.

: L'IA peut être utilisée pour décrypter des langues anciennes et des systèmes d'écriture complexes, facilitant ainsi l'accès à des sources historiques inexploitées. Analyse de documents: L'IA peut analyser rapidement de grandes quantités de documents (archives, manuscrits, etc.) pour identifier des informations pertinentes, des tendances et des liens cachés.Elle met ainsi en évidence des ponts insoupçonnés entre des faits historiques ou des civilisations.

L'IA peut analyser rapidement de grandes quantités de documents (archives, manuscrits, etc.) pour identifier des informations pertinentes, des tendances et des liens cachés.Elle met ainsi en évidence des ponts insoupçonnés entre des faits historiques ou des civilisations. Reconstitution de sites archéologiques : L'IA peut être utilisée pour créer des modèles 3D de sites archéologiques à partir de données fragmentaires, permettant aux chercheurs de mieux comprendre la vie quotidienne des populations anciennes.

: L'IA peut être utilisée pour créer des modèles 3D de sites archéologiques à partir de données fragmentaires, permettant aux chercheurs de mieux comprendre la vie quotidienne des populations anciennes. Datation d'objets: L'IA peut analyser la composition chimique des objets anciens pour déterminer leur âge avec une plus grande précision.

L'intelligence artificielle ne se substitue pas aux historiens, mais elle devient un outil indispensable pour accélérer les découvertes, explorer de nouvelles pistes et enrichir notre compréhension du passé. Le mariage de l'histoire et de l'IA ouvre une ère passionnante pour la recherche historique.