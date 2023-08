Alors que les appels à des changements sociétaux et économiques majeurs pour contrer les causes humaines du réchauffement climatique se multiplient, une proposition inhabituelle émerge du monde de l'astronomie.

Lutter contre le réchauffement climatique

L'idée repose sur un concept de géo-ingénierie solaire, qui explore le déploiement de solutions techniques dans l'espace afin de renvoyer une partie du rayonnement solaire et ainsi réduire les impacts du réchauffement climatique. Plusieurs projets théoriques ont été avancés, allant de l'injection d'aérosols dans la stratosphère à l'utilisation de poussière lunaire ou à la modification de nuages pour réfléchir les rayons du soleil.

Cependant, ces idées spectaculaires ne sont pas sans susciter des préoccupations au sein de la communauté scientifique. Certains s'inquiètent des risques inconnus liés à de telles manipulations, tandis que les défenseurs de l'environnement soulignent l'importance de s'attaquer aux sources mêmes des émissions polluantes plutôt que de chercher des solutions temporaires. Malgré ces réserves, István Szapudi, un astronome de renom affilié à l'Institut d'astronomie de l'Université d'Hawaï, avance une idée qui pourrait révolutionner notre approche.

Un bouclier solaire spatial

Son concept repose sur le déploiement d'un bouclier solaire massif en orbite stable qui serait situé au point de Lagrange L1, une position privilégiée où les forces gravitationnelles entre la Terre et le Soleil s'équilibrent. Ce "parasol spatial" serait conçu pour réduire le rayonnement solaire atteignant la Terre de 1,7 %, contribuant ainsi à atténuer les effets du réchauffement climatique.

(Crédit photo : Brooks Bays/UH Institute for Astronomy)

István Szapudi explique sa vision avec une métaphore simple : "À Hawaï, de nombreuses personnes utilisent un parapluie pour bloquer la lumière du soleil lorsqu'elles se promènent pendant la journée. Je me suis demandé si nous pouvions faire la même chose pour la Terre et ainsi atténuer la catastrophe imminente du changement climatique."

Cependant, cette idée novatrice ne se déroule pas sans défis majeurs. L'obstacle principal réside dans le poids et la masse du bouclier spatial. Pour contrebalancer les forces gravitationnelles, résister aux vents solaires et à la pression, l'objet doit être suffisamment massif. C'est là que réside la proposition audacieuse de Szapudi.

Dans un article publié dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), il suggère de relier le bouclier solaire à un astéroïde, qui jouerait le rôle crucial de contrepoids. Avant d'être lié au bouclier, l'astéroïde serait capturé et placé en orbite stable. Cette liaison serait réalisée à l'aide d'un système d'attache en graphène, un matériau exceptionnellement résistant et léger.

L'astéroïde agirait comme une masse compensatoire, réduisant ainsi la masse totale du bouclier, qui serait d'environ 35 000 tonnes. Actuellement, les fusées ont une capacité d'emport limitée, transportant seulement environ 50 tonnes en orbite basse terrestre, ce qui rendrait l'opération irréalisable avec les technologies actuelles. Cependant, Szapudi exprime sa confiance envers les avancées continues dans les domaines des matériaux et des technologies spatiales, laissant entrevoir la possibilité de concrétiser ce projet ambitieux dans les décennies à venir.

Bien que le concept d'un parasol spatial puisse sembler audacieux, voire fantaisiste, même s'il repose sur des bases scientifiques très sérieuses, il met en lumière l'ingéniosité humaine face aux défis mondiaux complexes. Alors que les scientifiques continuent d'explorer diverses voies pour atténuer les effets du réchauffement climatique, il est clair que des solutions novatrices, même si elles semblent extraordinaires, pourraient jouer un rôle crucial dans la préservation de notre planète.