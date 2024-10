2024 signe la 13e édition de la Paris Games Week, un salon devenu incontournable en France pour des millions de passionnés de jeux vidéo et de pop culture. Depuis son lancement en 2010, le salon n'a fait que prendre de l'envergure. Une croissance freinée en 2020 par les années COVID avant un retour en force en 2022 et des ambitions plus modestes.

Mais cette année, le SELL ( Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs) voit les choses en grand avec une occupation de tous les halls de Paris Expo, soit plus de 80 000 m² de surface avec des stands dédiés aux géants du secteur.

On y trouvera ainsi Nintendo, Xbox et PlayStation, mais également les grands studios comme Capcom, Ubisoft, et des studios Microsoft...

Pour séduire un public plus large, l'édition 2024 de la Paris Games Week mettra également en avant la pop culture avec un quartier Manga, des concours de cosplay, des exposants divers...

Le président du SELL, James Rebours évoque ainsi trois axes principaux pour le salon qui doit devenir un véritable festival pour les fans de jeux vidéo, du rétrogaming et du cosplay. L'objectif cette année est de pouvoir proposer un maximum d'accès aux écrans avec une foule de jeux récents, mais aussi de proposer une scène dédiée à l'Esport.

Au total, ce sont 13 scènes qui sont annoncées pour cette édition, la Paris Games Week se tiendra à Paris Expo porte de Versailles du mercredi 23 octobre au dimanche 27 octobre.