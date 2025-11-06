La 14e édition de la Paris Games Week, qui fermait ses portes dimanche, n'a rassemblé que 161 000 visiteurs. C'est un chiffre décevant, en baisse de 27 000 personnes par rapport à 2024 (188 000).

Si le SELL (l'organisateur) reste optimiste, la réalité est dure : c'est la troisième pire édition depuis la création du salon, très loin de l'âge d'or pré-Covid qui avait attiré 317 000 visiteurs en 2019.

Comment les organisateurs expliquent-ils cette baisse ?

Pour le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), cette baisse est à relativiser. L'argument principal ? L'édition 2025 était plus courte : quatre jours pleins (plus une soirée d'ouverture) contre cinq jours auparavant.





Avec ses nouveaux partenaires (Fimalac/Webedia et GL Events), le salon se dit satisfait et vise un objectif de 220 000 à 250 000 visiteurs d'ici 5 ans.

Pourquoi est-ce quand même un "flop" ?

Parce que les chiffres restent assez évocateurs. 161 000 visiteurs, c'est à peine mieux que le "re-start" post-Covid de 2022 (150 000) et la toute première édition de 2010 (120 000). Les jeux vidéo étaient censés être le moteur, mais la nouvelle formule est vivement critiquée.





L'ambition semble avoir été revue à la baisse, en passant de trois halls à une configuration plus réduite, se concentrant sur un hall principal et un hall secondaire.

La nouvelle formule "pop-culture" est-elle responsable ?

C'est la critique qui revient le plus. La Paris Games Week 2025 a été décrite par certains comme ressemblant à une "convention de village". Le Hall 1 manquait de stands d'éditeurs majeurs et le Hall 2 était rempli de vendeurs de bonbons et de goodies.



La nouvelle direction semble avoir privilégié le spectacle et les "célébrités" (comme BigFlo & Oli) plutôt que l'expérience de jeux vidéo. Une stratégie qui déplace le curseur du jeu vidéo vers la "pop-culture" (mangas, esport, jeux de cartes) mais qui, pour l'instant, n'a pas convaincu les visiteurs de revenir en masse.

Foire Aux Questions (FAQ)

Combien y a-t-il eu de visiteurs à la PGW 2024 ?

L'édition 2024, considérée comme la meilleure depuis la reprise post-pandémie, avait attiré 188 000 visiteurs.

Pourquoi le salon était-il plus court cette année ?

Les organisateurs ont opté pour une nouvelle formule sur 4 jours (plus une soirée d'ouverture le mercredi soir), au lieu des 5 jours traditionnels, tout en allongeant les horaires.

Quel était le record d'affluence de la Paris Games Week ?

Le record date de 2019, la dernière édition avant la pandémie de Covid-19, avec 317 000 visiteurs. L'objectif affiché des organisateurs est de s'en rapprocher d'ici 2030.