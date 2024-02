Commençons avec le Redmi Note 13 Pro+ 5G 256 Go.

Il est doté d'un écran incurvé AMOLED ultra-fluide 1,5K avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz et un verre Corning Gorilla Glass Victus. Il prend également en charge le Dolby Vision et le HDR10+.

Son processeur est un MediaTek Dimensity 7200-Ultra en 4 nm avec 8 cœurs jusqu'à 2,8 GHz.



On trouve un appareil photo 200MP avec stabilisateur ainsi qu'un double haut-parleur avec prise en charge Dolby Atmos.

Certifié IP68, il résiste à l'eau et à la poussière. Il est fourni avec un chargeur HyperCharge 120W.

Le Redmi Note 13 Pro+ 5G 256 Go est proposé à 319,99 € sur Cdiscount, et le prix annoncé sur le site officiel est 469,90 €. La livraison est gratuite.





Continuons avec l'enceinte résidentielle Harman Kardon Citation 300.

Avec son revêtement en laine mélangée haut de gamme, elle délivre une puissance de sortie de 100 W RMS et est dotée de 4 haut-parleurs : 2 tweeters de 20 mm et 2 woofers de 89 mm.

Profitez d'un son stéréo ample, de graves riches et d'un accès à plus de 300 services musicaux en haute définition avec Chromecast.

L'écran tactile LCD couleur permet une utilisation simple et l'Assistant Google est intégré.

L'appareil offre également une capacité multiroom et il est possible de jumeler 2 enceintes dans la même pièce pour le son stéréo.

L'enceinte résidentielle Harman Kardon Citation 300 est en promotion à 199,99 € au lieu de 449,99 € (prix officiel), soit une remise de 56% sur Boulanger. Livraison à partir de 8,99 €.







Enfin, terminons avec le casque Bluetooth Sony WH-1000XM4.

Il est équipé du nouveau processeur d'annulation du bruit HD QN1 et d'un système multi-microphones qui réduit activement les bruits à moyenne et haute fréquence. L'amplificateur analogique intégré au processeur HD QN1 offre un son puissant et une faible distorsion pour une qualité audio haute résolution.



La suppression intelligente du bruit par IA apprend et reconnaît les lieux que vous fréquentez et bascule automatiquement entre le son ambiant prédéfini et les solutions d'annulation du bruit.

Le casque Bluetooth Sony WH-1000XM4 est au prix de 250 € sur la Fnac, tandis que son prix officiel est 329 €. La livraison est offerte.







À retrouver également sur GNT :