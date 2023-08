On l'annonçait pour cette fin d'année avec soulagement, finalement, il faudra encore patienter pour les milliers d'utilisateurs d'iPhone disposant d'un Pass Navigo : leur sésame dédié aux transports en commun ne s'invitera pas sur leur smartphone avant le début d'année 2024.

Il aura fallu de nombreux échanges entre Apple et IDF Mobilités pour que le Pass Navigo puisse enfin s'intégrer directement au coeur de l'iPhone. Annoncé depuis plusieurs années déjà, le portage a été reporté à plusieurs reprises, sur fond d'obstacles juridiques assez étonnants... Le préfet d'Île-de-France avait ainsi déposé un recours administratif, pointant du doigt des documents rédigés en anglais au lieu du français...

Pass Navigo et iPhone : une bataille de plusieurs années

Apple aura mis plusieurs années à se conformer aux demandes et à se résigner à traduire l'intégralité des textes en Français...

Mais finalement, ce qui pourrait avoir débloqué la situation pourrait aller au-delà des échanges entre la France et Apple : l'arrivée des Jeux olympiques d'été à Paris pourrait avoir fini de convaincre la marque américaine qu'il n'était pas dans son intérêt de voir son nom décrié dans la presse internationale pour ne pas être au rendez-vous de cet événement majeur.

Dès l'année prochaine, il sera donc possible de gérer son Pass Navigo au sein de l'application Cartes et de valider son titre de transport en passant son iPhone à proximité des portiques et bornes NFC.