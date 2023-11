Si vous êtes un usager des services de mobilité de la région Île-de-France (RATP, SNCF, Optile, Vélib, Véligo...) et qu'en plus de cela, vous êtes doté d'une montre connectée de marque Samsung, il ne vous est désormais même plus nécessaire de sortir votre smartphone ou pass Navigo pour passer les portiques du métro ou valider votre titre de bus ou autre service de mobilité urbaine.

Samsung et la région Île-de-France Mobilités ont annoncé un partenariat pour la prise en charge des montres connectées du fabricant sud-coréen afin d'y intégrer la version dématérialisée du Pass Navigo. Cela permet ainsi d'exploiter la puce NFC intégrée aux montres connectées pour valider les titres de transport comme on le ferait déjà avec son smartphone ou un pass navigo traditionnel.

Attention toutefois, le programme est lancé sous la forme d'une expérimentation et tout le monde ne peut pas encore en profiter. Par ailleurs, cela ne fonctionne que si vous êtes doté d'une Galaxy Watch séries 4, 5 ou 6.

Le partenariat fait écho à celui noué dès 2019 avec Samsung pour la prise en charge du Pass Navigo dématérialisé sur les smartphones Galaxy. Plus tard, la fonctionnalité s'était étendue à tous les appareils Android.

On peut donc considérer qu'il s'agit à nouveau d'une phase de test qui permet de garantir certaines normes d'usage et de fonctionnement avant de déployer l'option sur un panel plus large de dispositifs connectés.

Si vous souhaitez tester la fonctionnalité, il suffit de s'inscrire sur le Lab d'IdF Mobilités et de soumettre sa candidature. Un email explicatif est alors envoyé pour la marche à suivre.