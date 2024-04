L'attente au long cours va bientôt toucher à sa fin pour des usagers des transports en commun franciliens, même s'il faudra encore un peu de patience. Île-de-France mobilités indique à l'AFP que le support complet du passe Navigo sur iPhone débarque d'ici la fin du mois de mai prochain.

Actuellement et avec l'application Île-de-France Mobilités, il est possible de recharger des abonnements et d'acheter des titres de transport depuis l'iPhone. Par contre, une validation directement avec l'iPhone dans les transports (et portiques des stations) n'est pas encore possible, à la manière des smartphones Android via NFC depuis fin 2022.

Selon Île-de-France mobilités, un " développement technologique supplémentaire " a été nécessaire et il est en cours de finalisation. Une ultime péripétie, alors qu'un accord entre l'autorité de l'organisation de la mobilité pour la région Île-de-France et Apple avait été trouvé en 2022.

iPhone et Apple Watch

" Bientôt, vous pourrez valider en station avec votre iPhone et votre Apple Watch, comme c'est déjà le cas pour les téléphones fonctionnant avec Android ", avait annoncé Île-de-France Mobilités en début d'année, dans la perspective d'un dispositif opérationnel pour ce printemps.

Source image : Île-de-France Mobilités

L'échéance printanière devrait donc être tenue. Avec les Jeux olympiques de Paris 2024 qui se profilent à l'horizon, un énième report connu par le passé paraît désormais peu probable. Selon Île-de-France Mobilités, la majorité des achats pour des titres de transport se fait déjà par des utilisateurs d'iPhone.

Hormis les Jeux olympiques, un contexte à souligner est celui d'une ouverture de la fonctionnalité NFC de l'iPhone suite à des engagements d'Apple auprès de la Commission européenne.