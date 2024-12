Path of Exile 2 est disponible depuis vendredi dernier en version anticipée. Et Grinding Gear Games avait rapidement annoncé avoir rencontré un succès colossal, avec pas moins d'un million de précommandes.

Il faut dire que la franchise opte pour un modèle original : un jeu qui sera gratuit en version finale, mais qui est accessible en version anticipée sous forme payante. Payante oui, mais pas vraiment... Puisque chaque pack proposé intègre de la monnaie du jeu, qui "rembourse" ainsi les joueurs, puisque les packs sont vendus exactement au prix de la monnaie spécifique. Par exemple, pour l'édition standard proposée à 27€, le joueur bénéficie de l'accès au titre et de 300 pièces d'or... Ces 300 pièces coutent 27€ et permettent d'acheter des éléments cosmétiques dans la boutique du jeu.

Et le succès est donc au rendez-vous et va même au-delà des attentes du studio qui a connu quelques cafouillages au lancement, entre bugs et serveurs à la traine... Il faut dire que ce Week-End, ce sont 578 596 joueurs simultanés qui ont été enregistrés sur le jeu. Un chiffre qui a contribué au record d'activité sur Steam enregistré entre le 7 et le 8 décembre.

POE2 affiche ainsi un succès retentissant, alors que Path of Exile premier du nom a culminé à seulement 229 337 utilisateurs en simultanée.

Il faut dire que le timing est idéal pour Grinding Gear Games : Diablo 4 a connu un regain d'intérêt le mois dernier avec le lancement de son DLC Vessel of Hatred, combiné à une saison décevante et à un PTR de saison 7 qui ne va visiblement pas arranger les choses... Les mauvais choix de Blizzard pourraient ainsi avoir joué en faveur de Path of Exile 2.