Alors que Diablo IV se vend comme des petits pains, il est temps pour Grinding Gear Games de passer la seconde sur son projet Path of Exile 2.

Le principal concurrent de Diablo IV a été annoncé en 2019 et peine à sortir... Mais le titre s'est offert une nouvelle vidéo lors de l'ExileCon 2023 de la semaine dernière.

Suite du premier Path of Exile qui a conquis presque immédiatement les amateurs de Hack'n'Slash et définitivement converti une partie des fans de Diablo, Path of Exile 2 souhaite aller toujours plus loin. Au point de reprendre quelques atouts de Diablo IV, notamment dans la gestion de la 3D avec un titre qui exploite davantage de verticalité et met en avant des points de vue et angles cinématographiques spectaculaires.

La nouvelle bande-annonce est un déluge de chiffres : 100 environnements, 100 boss, 600 monstres différents, 12 classes, 36 ascendances, 1500 compétences passives, 240 compétences actives, 700 pièces d'équipement et du jeu en coop à 6.

On apprend également que la béta fermée sera lancée à compter du 7 juin 2024 sur toutes les plateformes, le jeu étant compatible cross-play.