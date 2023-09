Lancé depuis quelques jours après des années d'attente, Payday 3 fait actuellement les frais de critiques négatives de la part d'un grand nombre de joueurs. Sur Steam, le jeu se fait descendre en flèche.

C'est le 23 septembre dernier que l'on a pu mettre la main sur la suite du jeu de braquage le plus populaire : Payday 3 aura connu un développement on ne peut plus chaotique et nous arrive ainsi 10 ans après le précédent volet.

Très appréciée pour son mode coopératif et les différentes possibilités offertes par les missions, la franchise s'est imposée comme une référence avec une quasi-absence de concurrence. Plutôt bien accueilli par la critique, Payday 3 n'est toutefois pas ménagé par les joueurs qui critiquent à la fois des bugs et de gros manques.

Des joueurs déçus

Il est ainsi particulièrement reproché au titre de ne pas proposer de chat vocal en jeu, situation étonnante pour un jeu qui mise sur la coopération en multijoueur. Par ailleurs, les objectifs des missions sont trop souvent assez flous et peu détaillés.

Au final, le jeu profite d'une note de 33% d'avis positifs sur 23000 avis publiés. La qualité des serveurs est également très aléatoire avec parfois l'impossibilité de se connecter ou de lancer une partie. Plus globalement, le contenu du titre est jugé très juste et en deçà des attentes, il se voudrait, selon nombre de joueurs assez redondant et peu intéressant.