C'est grâce à un partenariat noué entre Starbreeze Studios et Microsoft que l'on a pu voir des images de PayDay 3, le titre devant intégrer le Xbox Game Pass dès son jour de sortie.

C'est une excellente nouvelle pour les joueurs qui attendaient le retour de la franchise depuis des années alors que le projet a connu un développement particulièrement long et chaotique.

Confirmé en 2016 le projet a connu quelques ratés et les développeurs ont souhaité remanier plus largement le concept du jeu de braquage qui a connu un vif succès au fil des deux premiers épisodes. De nouvelles mécaniques ont été introduites les graphismes ont fait un bond en avant majeur, et le jeu devrait mettre un peu plus l'accent sur la coopération.

Starbreeze Studios a également partagé les axes principaux de son titre :

Reprenez du service et replongez dans le crime en incarnant les membres du gang Payday, qui suscitent l’envie de leurs pairs et donnent des sueurs froides aux forces de l’ordre partout où ils frappent. Plusieurs années après avoir fait régner la terreur sur Washington D.C., les acolytes se rassemblent à nouveau pour faire face à une menace qui vient les arracher à leur retraite anticipée. Un gang plus soudé que jamais Le légendaire gang Payday, bête noire des forces de l’ordre et de la pègre, fait son grand retour. Contraints à quitter leur retraite et à replonger dans le crime, ses membres devront faire face à une nouvelle menace découlant du chaos qu’ils ont semé dans leur sillage. Afin d’identifier et d’anéantir ce nouvel ennemi, le gang quitte son berceau de Washington D.C. pour s’attaquer à New York. Un nouveau terrain de jeu qui apportera son lot de difficultés, mais qui regorge également d’opportunités pour les braqueurs habiles. Cédez à votre cupidité Laissez-vous guider par votre cupidité et lâchez-vous dans PAYDAY 3. En plus de l’or, du liquide, des bijoux et divers objets de valeur que vous ne manquerez pas d’amasser, vous pourrez vous constituer une belle collection d’armes, d’objets cosmétiques et autres distinctions. Mais il ne suffira pas de vous pointer la fleur au fusil pour vous enrichir. Vous allez devoir travailler dur et élaborer des plans ingénieux pour engranger un maximum de butin. Gagnez de l’expérience, débloquez de nouvelles compétences et maîtrisez diverses armes pour monter en puissance et relevez des défis toujours plus corsés. L’art du casse Les braqueurs professionnels savent que la réussite d’un casse exige une planification méticuleuse, une exécution millimétrée et une bonne dose de chance. Dans PAYDAY 3, les joueurs ont toute la liberté d’aborder leurs opérations comme bon leur semble : s’infiltrer en douce ou débarquer avec fracas, laisser les otages s’enfuir ou les garder comme monnaie d’échange, agir en loup solitaire ou s’entourer de complices. Les possibilités sont infinies, et les choix que vous ferez auront un impact considérable sur le déroulement des parties. Un jeu taillé pour la coop Quand on prépare une opération aussi ambitieuse qu’un casse, il est crucial de bien choisir ses coéquipiers. C’est pourquoi PAYDAY 3 s’apprécie tout particulièrement avec des amis proches, que vous les connaissiez de longue date ou les ayez rencontrés sur le terrain. La série PAYDAY a toujours mis l’accent sur les relations forgées dans l’adversité, une mentalité qui se reflète en jeu dans les actes et les paroles des braqueurs, ainsi qu’au sein de notre communauté de joueurs et joueuses.

Le jeu est attendu pour le 21 septembre 2023 sur Xbox Series, PC et PlayStation 5.