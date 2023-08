C'est l'aboutissement d'un projet au long cours. La plateforme de paiement PayPal officialise le lancement de sa propre cryptomonnaie. Elle est baptisée PayPal USD, alias PYUSD, et c'est une cryptomonnaie de type stablecoin.

Une telle cryptomonnaie est donc conçue pour maintenir une valeur relativement stable et éviter la volatilité de célèbres cryptomonnaies comme le Bitcoin, par exemple. En l'occurrence, le PayPal USD est entièrement adossé à une seule monnaie fiduciaire, à savoir le dollar américain. PayPal souligne la parité avec le dollar.

Les utilisateurs de PayPal qui achètent des PYUSD vont être en mesure de les transférer vers des portefeuilles numériques, les convertir en n'importe quelle autre cryptomonnaie prise en charge par PayPal, payer en ligne ou effectuer des paiements de personne à personne.

Ce n'était pas gagné...

Le stablecoin de PayPal s'appuie sur la blockchain Ethereum (registre numérique) et un partenariat avec Paxos Trust Company qui est un fournisseur réglementé de produits en rapport avec les cryptomonnaies.

En début d'année, le principal régulateur financier de New York a ordonné à Paxos de cesser d'émettre la cryptomonnaie BUSD (un stablecoin) de la plateforme Binance qui est dans le collimateur du gendarme boursier américain.

PayPal indique qu'à partir de septembre prochain, Paxos publiera un rapport mensuel public sur les réserves de PayPal USD et une attestation publique de tiers sur la valeur des actifs de réserve de PayPal USD.

Pour les clients américains

La disponibilité effective de la cryptomonnaie de PayPal est prévue dans les semaines à venir pour les clients américains disposant d'un compte PayPal Balance. Elle sera également disponible prochainement avec le service de paiement mobile Venmo dans le giron de PayPal.

Outre-Atlantique et outre-Manche, PayPal avait déployé un service permettant aux utilisateurs d'acheter, de détenir et de vendre des cryptomonnaies, dont le Bitcoin, l'Ether, le Litecoin et le Bitcoin Cash.