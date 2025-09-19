Pour le paiement entre particuliers, PayPal a annoncé le lancement PayPal links, une nouvelle méthode pour envoyer et recevoir de l'argent qui promet de simplifier les échanges. Un lien, et c'est tout.

Un lien, un clic, c'est payé

Depuis l'application PayPal, un utilisateur pourra créer un lien de paiement à usage unique pour un montant précis, qu'il s'agisse d'une demande ou d'un envoi d'argent. Ce lien privé peut ensuite être partagé n'importe où : SMS, messagerie instantanée, e-mail…

Le destinataire n'a qu'à cliquer dessus pour accepter ou finaliser la transaction directement dans son application. Les fonds sont alors disponibles instantanément sur son solde.

Pour éviter les oublis, les liens non réclamés expirent au bout de 10 jours, et l'expéditeur peut envoyer un rappel ou simplement annuler l'opération à tout moment.

Les cryptomonnaies arrivent aussi

La surprise est que PayPal a confirmé que les cryptomonnaies seront bientôt intégrées à ce nouveau flux de paiements P2P aux États-Unis. Les utilisateurs américains pourront envoyer du Bitcoin, de l'Ethereum ou encore du PYUSD (le stablecoin de PayPal) via ces mêmes liens.

La fonctionnalité permettra de transférer des actifs numériques non seulement vers des comptes PayPal et Venmo, mais aussi vers un nombre croissant de portefeuilles numériques externes compatibles.

Le déploiement de PayPal links commence aux États-Unis, avant une arrivée prévue au Royaume-Uni, en Italie et sur d'autres marchés un peu plus tard.

Plus simple et toujours privé

Cette nouveauté se distingue de la fonction existante PayPal Me, qui correspond à un lien de profil permanent pour se faire payer, sans montant prédéfini. Les PayPal links sont conçus pour des transactions spécifiques, ce qui réduit les étapes et accélère le processus.

Face aux inquiétudes potentielles, PayPal a également tenu à rassurer ses utilisateurs sur un point fiscal. Les virements P2P entre amis et famille restent exempts de la déclaration 1099-K aux États-Unis.

Les cadeaux, remboursements et partages de frais conservent ainsi leur caractère strictement personnel, sans mauvaise surprise administrative.