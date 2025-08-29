Coup de chaud sur le système bancaire allemand ce lundi. Des millions de prélèvements directs suspects émanant de PayPal ont déferlé, forçant les établissements financiers à prendre une mesure radicale : bloquer massivement les transactions. Selon le quotidien Sueddeutsche Zeitung, le montant total des paiements gelés pourrait s'élever à 10 milliards d'euros, paralysant une partie significative du commerce en ligne.

Quelle est l'origine de cette panne sans précédent ?

Le problème viendrait d'une défaillance majeure du système de sécurité de PayPal. Ce filtre, qui est censé intercepter les transactions et prélèvements frauduleux avant même qu'ils n'atteignent les serveurs des banques, aurait été "complètement ou largement perturbé" à la fin de la semaine dernière.

En conséquence, une vague de prélèvements non vérifiés, mêlant opérations légitimes et potentiellement frauduleuses, a été envoyée en masse. Face à ce risque, les banques n'ont eu d'autre choix que de tout stopper pour se protéger.

Quelle a été l'ampleur de l'impact en Allemagne et en Europe ?

L'Allemagne, où PayPal est le moyen de paiement en ligne le plus populaire avec près de 30% des parts de marché, a été l'épicentre de la crise. L'Association des caisses d'épargne allemandes (DSGV) a confirmé que l'incident avait eu des "effets significatifs sur les transactions de paiement dans toute l'Europe", même si aucun autre pays ne semble avoir été touché avec la même intensité.

Comment PayPal a-t-il réagi et la situation est-elle revenue à la normale ?

La direction de PayPal a rapidement communiqué, évoquant une "interruption de service temporaire" et assurant avoir cerné la cause du problème. "Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires bancaires pour garantir que tous les comptes ont été mis à jour", a déclaré un porte-parole.

Selon les associations bancaires, la situation est revenue à la normale dès le mardi matin. Les autorités de régulation financière, comme la BaFin en Allemagne, ont été informées. L'incident n'a cependant pas été sans conséquence, provoquant une chute de près de 2% de l'action de l'entreprise à Wall Street.

Foire Aux Questions (FAQ)

Mes données personnelles ont-elles été compromises durant cet incident ?

Les informations disponibles ne font pas état d'une fuite de données personnelles, mais d'un dysfonctionnement du filtre anti-fraude. Il ne s'agit pas d'un piratage. Cependant, par mesure de précaution, il est toujours conseillé de vérifier l'historique de ses transactions et de changer son mot de passe en cas de doute.

Pourquoi l'Allemagne a-t-elle été si particulièrement touchée ?

PayPal jouit d'une immense popularité en Allemagne, en grande partie grâce à sa réputation de sécurité et à sa politique de protection des acheteurs, qui séduit des consommateurs très soucieux de la confidentialité. L'importante part de marché de l'entreprise dans le pays explique l'ampleur de l'impact.

Les transactions via PayPal sont-elles à nouveau totalement sécurisées ?

Oui. PayPal et l'Association des caisses d'épargne allemandes ont tous deux confirmé que le problème technique a été résolu. Les transactions fonctionnent à nouveau normalement et les systèmes de sécurité sont de nouveau opérationnels depuis le mardi 26 août.