Petit et gros électroménager, téléphonie, informatique, image et son... Jusqu'au 7 mai inclus, plus de 500 produits en promotion vous attendent pour les French Days sur la Fnac et Darty !

Découvrez-en quelques-uns ci-dessous, piochés dans le rayon high-tech des deux enseignes.

Sélection French Days Darty

Sélection French Days Fnac

Retrouvez toutes les offres des French Days sur les pages dédiées Darty et Fnac.

Et découvrez aussi nos autres sélections spécial French Days chez AliExpress et Cdiscount !