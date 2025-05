Jusqu'au 24 juin à 9h, ce sont les Cyber Offres Acer avec jusqu'à -30 % de remise sur une sélection d'ordinateurs portables, d'ordinateurs de bureau, d'écrans, de produits gaming et d'accessoires.

Vous pourrez également bénéficier de réductions supplémentaires selon le calendrier suivant :

du 30/05/2025 12:00 au 03/06/2025 09:00 : remise supplémentaire mystère allant jusqu'à 10% avec le code MYSTERY





remise supplémentaire mystère allant jusqu'à 10% avec le du 06/06/2025 12:00 au 10/06/2025 09:00 : remises supplémentaires en fonction du montant de vos achats avec le code BONUS :

- de 500 € à 999,99 € : -3 %

- de 1 000 € à 1 499,99 € : -4 %

- à partir de 1 500 € : -5 %

du 13/06/2025 12:00 au 17/06/2025 09:00 : extension de garantie gratuite sur une sélection d'ordinateurs





extension de garantie gratuite sur une sélection d'ordinateurs du 20/06/2025 12:00 au 24/06/2025 09:00 : remise supplémentaire de 5 % sur les promotions avec le code WEEKEND5 pour le dernier jour

À cette occasion, voici quelques produits intéressants proposés en réduction, avec tout d'abord le PC portable Acer Aspire 15 A15-51M.

Doté d'un processeur Intel Core 5-120U à 10 cœurs, de 16 Go de mémoire LPDDR5 et d'un SSD de 512 Go, il assure une réactivité fluide pour les tâches bureautiques, le multitâche et le divertissement. Son écran IPS de 15,6 pouces en résolution Full HD offre une qualité d'affichage nette et agréable.

Avec une connectivité WiFi 6E, Bluetooth 5.3, un port HDMI 2.1 et une autonomie allant jusqu'à 8 heures, l'Aspire 15 assure une connexion rapide et stable, une compatibilité étendue avec vos périphériques, et vous accompagne sans interruption tout au long de la journée.

Retrouvez le Acer Aspire 15 A15-51M à 649 € au lieu de 899 € en ce moment grâce à la remise automatique de 250 € au panier.



Et voici quelques autres PC portables et ordinateurs de bureau / périphériques Acer que vous pouvez retrouver en ce moment en promotion :

Acer Aspire 5 A515-57 à 599 € avec les -200 € au panier (15,6" IPS FHD, Core i5-12450H 8 cœurs jusqu'à 4,40 GHz, 16 Go DDR4 SDRAM, SSD 512 Go, Intel UHD Graphics avec mémoire partagée, WiFi 6E, Windows 11 Home)





(15,6" IPS FHD, Core i5-12450H 8 cœurs jusqu'à 4,40 GHz, 16 Go DDR4 SDRAM, SSD 512 Go, Intel UHD Graphics avec mémoire partagée, WiFi 6E, Windows 11 Home) Acer Swift Go 14 OLED SFG14-63 à 899 € avec les -200 € au panier (14" OLED 2,8K, Ryzen 7 8845HS 8 cœurs jusqu'à 5,10 GHz, 16 Go LPDDR5X, SSD 512 Go, Radeon Graphics avec mémoire partagée, WiFi 6E, Windows 11 Home)

PC de bureau Acer

Acer Aspire C 27 Tout-en-un | C27-1800 à 749 € avec les -250 € au panier (écran 27" FHD, Core i5-12450H 8 cœurs jusqu'à 4,40 GHz, 16 Go DDR4 SDRAM, SSD 1 To, Iris Xe Graphics mémoire partagée, WiFi 6E, Windows 11 Home)





(écran 27" FHD, Core i5-12450H 8 cœurs jusqu'à 4,40 GHz, 16 Go DDR4 SDRAM, SSD 1 To, Iris Xe Graphics mémoire partagée, WiFi 6E, Windows 11 Home) Acer Nitro PC gamer | N50-656 à 999 € avec les -300 € au panier (Core i5-14400F 10 cœurs jusqu'à 4,70 GHz, 16 Go DDR5 SDRAM, SSD 1 To, RTX 3050 avec 6 Go mémoire dédiée, WiFi 6E, Windows 11 Home, sans écran)

Périphériques Acer

Manette sans fil Acer Nitro à 49,90 € avec les -10 € au panier (joysticks asymétriques, Bluetooth 5.0, moteurs à double vibration, bouton Turbo, compatible Windows et Android)





(joysticks asymétriques, Bluetooth 5.0, moteurs à double vibration, bouton Turbo, compatible Windows et Android) Micro-casque gaming Predator Galea 550 à 119,90 € avec les -30 € au panier (connexion 2,4 GHz + Bluetooth 5.2, microphone détachable avec ANC, autonomie jusqu'à 12h, haut-parleurs magnétiques en néodyme 50 mm...)





(connexion 2,4 GHz + Bluetooth 5.2, microphone détachable avec ANC, autonomie jusqu'à 12h, haut-parleurs magnétiques en néodyme 50 mm...) Projecteur Acer X1328Wi à 399,90 € avec les -100 € au panier (4500 ANSI Lumens en mode Standard et 3600 ANSI Lumens en mode ECO, résolution WXGA 1280 x 800 px, contraste 20 000:1, format 16:10 natif...)

Retrouvez toutes les promotions sur la page des Cyber Offres Acer.