Voici tout d'abord l'ASUS TUF Gaming A17-TUF707NVR-HX011W.

Il est doté d'un écran IPS Full HD de 17,3 pouces 144Hz, assurant des couleurs éclatantes et de larges angles de vision. Le châssis robuste permet au PC de résister aux chocs, tandis que son système de refroidissement avancé maintient des températures optimales.

Le processeur Ryzen 7 7435HS délivre une puissance de calcul pouvant atteindre 4,5 GHz, pour exécuter sans effort les tâches les plus exigeantes. Il est accompagné d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4060, qui garantit des performances graphiques de haut niveau.

Le TUF A17 embarque 16 Go de mémoire vive DDR5 et un SSD PCIe 4.0 NVMe de 512 Go offrant des vitesses de lecture et d’écriture élevées. De plus, deux emplacements M.2 supplémentaires permettent d’étendre le stockage jusqu’à 2 To.

Côté connectivité, le PC intègre également un port USB 3.2 Gen 2 Type-C, une sortie HDMI 2.1, un port RJ45 LAN ainsi que le WiFi 6 et Bluetooth 5.3.

Retrouvez l'ASUS TUF Gaming A17-TUF707NVR-HX011W à 999,99 € au lieu de 1 199,99 €, soit une remise de 17 % sur Amazon.



Les modèles suivants sont également proposés en réduction en ce moment :

