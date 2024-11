Jusqu'au 10 novembre, Asus lance un "early Black Friday" sur une sélection de produits, incluant des ordinateurs portables Zenbook et Vivobook, des ordinateurs portables gaming ROG et ASUS TUF ainsi que des PC de bureau, PC tout-en-un, smartphones et Chromebooks, avec des remises pouvant atteindre 30 %.

De plus, une souris Asus MU101C est offerte pour l'achat d’un produit de la sélection Black Friday uniquement pour les membres Asus.

Pour devenir membre et bénéficier de l'offre, il suffit de créer un compte Asus, de se connecter et d’acheter le produit souhaité : la souris apparaîtra lors de la sélection de l'article.

Découvrez ci-dessous quelques ordinateurs portables et fixes Asus à prix réduit pour l'occasion.

Voici tout d'abord une petite présentation de l'ordinateur portable ASUS Zenbook S 13 OLED.

Il est doté d’un écran de 13,3 pouces ASUS Lumina OLED avec une résolution 3K, offrant des couleurs vives et un contraste élevé.

Son processeur Intel Core Ultra 7 155U avec un cache de 12 Mo, 12 cœurs, 14 threads et pouvant atteindre une fréquence maximale de 4,8 GHz, permet de gérer facilement vos applications multitâches et vos projets les plus exigeants.

Le processeur est également renforcé par la NPU Intel boostée par l'IA, qui permet des optimisations intelligentes pour un traitement plus rapide et une efficacité accrue.

Le PC intègre 16 Go de RAM LPDDR5X ainsi qu'un SSD de 1 To au format M.2 NVMe PCIe 4.0, et est livré avec Windows 11 Home pré-installé.

Retrouvez en ce moment l'ASUS Zenbook S 13 OLED à 1 079,99 € au lieu de 1 399,99 € grâce à la remise de 320 € et avec livraison gratuite sous 2-3 jours ouvrés.





